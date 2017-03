Zodiile care nu se vad casatorite niciodata

Mai concret, ideea de casatorie si angajament pare sa sperie un numar considerabil de femei ale caror semne zodiacale sunt Berbec, Gemeni, Sagetator si Varsator.

Se pare ca cele 4 zodii tind sa aiba cea mai mare frica de acest “commitment”. Desi majoritatea sunt implicate in relatii de lunga durata, viziunea lor asupra casatoriei este foarte indepartata de planul real. Pe langa acest fapt, teama de angajament le creeaza probleme si in relatiile de cuplu.

Citeste mai jos despre fiecare si vezi daca te regasesti printre ele.

BERBEC (21 Martie – 19 Aprilie)

Femeia Berbec tinde sa-si stabileasca propriile reguli pe care sa le urmeze, asa ca, daca nu sunteti deschisi unul fata de celalalt de la inceputul relatiei, s-ar putea ca, mai tarziu, sa va confruntati cu niste probleme majore.

Ea se teme mai mult de faptul ca nu va fi pe aceeasi lungime de unda cu partenerul ei, decat de pierderea libertatii dupa casatorie.

GEMENI (21 Mai – 20 Iunie)

Una dintre calitatile Gemenilor este abilitatea de a comunica; astfel, ea poate rezolva problemele intr-o maniera mai usoara decat ceilalti. Desi, in cadrul relatiilor, indecisivitatea va pune in umbra comunicarea.

Relatiile de lunga durata nu sunt punctul lor forte, fiind adepti ai intalnirilor fara angajament, in cadrul carora nu trebuie sa ia decizii importante.

SAGETATOR (22 Noiembrie – 19 Decembrie)

Pentru un Sagetator, fericirea este despre timp petrecut singur sau cu prietenii. Cand vine vorba de relatii, prefera ca lucrurile sa nu fie complicate. Daca simte ca se implica in ceva serios, va da un pas inapoi. De aceea, trebuie sa nu se simta obligata in a da explicatii despre relatie, altfel, se va retrage complet.

Sagetatorul se va simti bine in compania partenerului, insa, atunci cand simte ca lucrurile devin serioase, va dori sa pastreze o distanta si sa profite de libertate.

VARSATOR (20 Ianuarie – 18 Februarie)

Femeia Varsator isi va dezvalui cea mai buna parte a ei in relatiile bazate pe prietenii foarte apropiate. Este greu sa-ti dai seama ce gandeste, asa ca, daca vrei sa duci relatia la un alt nivel, va trebui sa o faci pe propriul risc.

Avand in vedere faptul ca este o zodie schimbatoare, starea ei in relatie se poate modifica dintr-o data. Este speriata de angajament, asa ca va abandona discutiile despre casatorie.

Text: Denisa Coman

Foto: PR