Maurice Munteanu comentează ținutele purtate de vedete la ELLE Style Awards 2019 (VIDEO)

Maurice Munteanu, Fashion Editor ELLE, a comentat o selecție de ținute purtate de invitații prezenți la ELLE Style Awards 2019.

Amalia Năstase: Are rochia asta cu o intenție versaciană, cu ace de siguranță, care e mișto și îi vine bine. Eu aș fi renunțat cumva la jachetă, adică puneam doar rochia. Nu mă deranjează neapărat, dar cred că rochia ar fi respirat mai bine. Ar fi dat un contur și mai dinamic și mai punkist întregului styling. Îmi place zona de beauty, îmi place wet look-ul. Aș fi ales alte sandale. Tribute-ul ăsta de la YSL care, într-adevăr, merge cu orice, oricând și nu știu ce, uite în cazul de față nu merge neapărat. Nu este o greșeală, doar că dacă tot insist pe chestia asta cu ace, wet look, machiaj dramatic al ochilor și așa mai departe, puteam să găsesc și o botină sau o sandaletă cumva mult mai riscantă, mult mai arogantă, mult mai dramatică, ceva de lac, foarte ascuțit, cu un toc enorm, imposibil, dar e ok și așa.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu: Andreea Bălan se duce așa într-o zonă punkistă, de club londonezo-berlinez 70-80. Ai să râzi, dar nu pot să spun că îmi displace. Nu îmi displace nici rujul închis la culoare, nu-mi displace nici faptul că are o rochie ce pare a fi de mireasă combinată cu o jachetă din piele și bocanci.

Colega ei, Andreea Antonescu, e un pic prea în temă, adică s-a documentat pe ce înseamnă elemente punk, are și ținte, are și lanțuri, are și dresuri rupte, are și negru la ochi, are și intenție de semi-mini creastă. E un pic prea prea în temă. Aș fi renunțat la această jachetă. Mi-aș fi pus o blănoasă. Aș fi scos și lanțurile alea din talie și îmi puneam în picioare niște pantofi din lac roșii. Pur și simplu. Și tapam. Tapam mai mult, nu tapam cât să mă remarce trecătorii.

