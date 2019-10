Inna, despre cum își petrece timpul atunci când vrea să ia o pauză de la agitația cotidiană

INNA a fost una dintre marile câștigătoare ale primei ediții The Artist Awards, ea obținând cinci premii: YouTube Artist of the Year, Best Female Artist, Best Album (YO), Best Video (Iguana) și Biggest Online Community.

Chiar pe covorul roșu de la The Artist Awards INNA ne-a vorbit despre premiile obținute și concertele susținute în fața publicului din Craiova: „Mă simt minunat. Nu așteptam premiul, practic eu am venit să mă distrez, să cânt pentru prietenii mei din față și pentru publicul meu…. Publicul de aici din Craiova în mod special este foarte drăguț și foarte receptiv”.

INNA ne-a vorbit și despre cum își petrece timpul atunci când vrea să ia o pauză de la agitația cotidiană. „Îmi place să merg la Barcelona. Barcelona este și a doua casă pentru mine, îmi place să mă plimb cu bicicleta, să fac paddleboarding în Barcelona, tot felul de sporturi care mă țin focusată pe altceva și nu pe muzică. Și nu ascult muzică. Da, încerc să nu ascult muzică.”

Urmărește video-ul de mai jos și află ce spune INNA despre piesele pe care urmează să le lanseze, artiștii cu care i-ar plăcea să colaboreze în viitor și artistul care a impresionat-o cel mai mult în ultima vreme.

Foto: Instagram

