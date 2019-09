ELLE a încercat… amenajarea unei mese festive (VIDEO)

Atunci când în redacția ELLE am decis că vom amenaja o masă festivă pentru o cină între prieteni, n-am stat prea mult pe gânduri pentru alegerea partenerului nostru, SensoDays.ro. Alegerea noastră n-a fost deloc întâmplătoare: la SensoDays.ro găsești peste 100 de brand-uri premium. Pentru că, așa cum construiești o ținută în tendințe cu haine și accesorii purtând semnătura mai multor designeri, la fel și decorul unei mese festive este mult mai reușit dacă ai cum să combini elemente de la mai multe brand-uri.

Dacă ți-am stârnit curiozitatea, o să-ți spun că tema cinei noastre festive a fost Biofilia, una dintre principalele tendințe în materie de decorațiuni și amenajări interioare în acest sezon. Iar propunerile noastre de produse și accesorii au gravitat în jurul texturilor, materialelor și culorilor care te duc cu gândul la natură.

Pentru băutura de bun-venit, am optat pentru un set de pahare de la LSA International, cu accente aurii, model Space Gold. LSA este unul unul dintre cele mai importante brand-uri de sticlărie contemporană și porțelan de înaltă calitate, care se găsește exclusiv la SensoDays.ro. Aproape toate produsele din sticlă sunt suflate manual, ceea ce înseamnă că fiecare pahar este suflat și finisat individual, tehnica folosită fiind aceeași de acum 2.000 ani, îmbunătățită de experiența fiecărui artizan în parte.

Am început amenajarea noastră cu o față de masă de la Sander, în nuanța Silver Peony, o nuanță delicată, pastelată, care pe mine, una, m-a cucerit de când am văzut-o. Dar nu doar culoarea ei m-a atras, ci și faptul că are protecție anti-pată. Așa că oaspeții tăi nu vor avea de ce să fie stresați când ciocnesc paharele de vin roșu sau când își beau cafeaua.

Ca farfurii am folosit două tipuri: ca bază am optat pentru farfuriile model It’s my moment Almond (care au o textură cu niște detalii fermecătoare și o culoare care pe mine mă poartă cu gândul la spuma mării) și unele mai mici, de aperitiv, model It’s my match green Leaf care, așa cum le sugerează și numele, au textura și culoarea unei frunze. Ambele modele de farfurii sunt de la Villeroy & Boch, din colecția nouă, lansată chiar anul acesta. Ca element de decor am optat pentru niște frunze adevărate de filodendron. Și pentru că o masă nu e completă fără o salată, bolurile Manufacture Rock, de la Villeroy & Boch, mi s-au părut alegerea ideală, pentru că textura și culoarea lor imită foarte fidel rocile.

Ca tacâmuri am ales un set de patru persoane, lângă care am așezat șervețele și inelele din lemn natur de la Sander, pe care le-am decorat cu un fir de trandafir trecut prin inel.

Mi-am dorit ca ceștile de cafea să aducă un accent metalic, contemporan, în amenajarea noastră, prin urmare am ales modelul din colecția Sorbet Cinnamon, tot de la brand-ul LSA International. Inspirată de culorile delicate ale sorbet-ului, fiecare piesă din această colecție este pictată manual, cu luciu irizat și detalii aurii, și este realizată din porțelan premium.

Verdict ELLE:

O masă festivă nu trebuie să aibă neapărat un aer sobru și protocolar.

Iar produsele de la SensoDays.ro au fost o alegere inspirată: decorul nostru a fost mai puțin convențional, dar cu atât mai inedit.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro