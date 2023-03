Mesajul transmis de Maurice Munteanu după ce Ana Morodan a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. De asemenea, pe numele său au fost întocmite trei dosare penale pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Situația prin care trece Ana Morodan a făcut vâlvă pe rețelele de socializare, internauții împărțindu-se în două tabere: cei care o condamnă și chiar se bucură de problemele cu care se confruntă creatoarea de conținut și cei care îndeamnă la compasiune.

Maurice Munteanu a transmis un mesaj pe conturile sale de socializare vorbind despre fosta prietenie pe care a avut-o cu Ana Morodan.

„Nu aș fi scris despre Ana Morodan. Nu așa, nu acum, nu aici. Aș fi preferat să îi spun în față că are nevoie de ajutor, ar fi trebuit să fac asta încă de acum 2 ani, când am regăsit-o complet dărâmată emoțional la Iași. M-a întristat foarte tare și atunci, m-a întristat foarte tare și deunăzi, când am primit o înregistrare cu ea, greu de privit, via TikTok.