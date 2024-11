Ipostaza neașteptată în care a fost surprins Andrei Neacșu, fostul soț al Ilincăi Vandici, alături de partenera lui

Andrei Neacșu pare să fi încheiat capitolul celor șapte ani alături de Ilinca Vandici și acum își trăiește fericirea într-o nouă relație, care îi aduce multă bucurie. Recent, el și partenera lui au fost surprinși de CANCAN.RO într-o sesiune de cumpărături, alături de o a treia persoană care ar putea fi noul membru al familiei lor.

Deși Andrei Neacșu este cunoscut pentru discreția sa, relația cu Ilinca Vandici, mama fiului lor, Zian, a fost adesea în atenția publicului, datorită notorietății ei ca vedetă TV. După separare, Ilinca Vandici s-a concentrat pe carieră, proiectele sale personale și, mai presus de toate, pe creșterea băiatului. La rândul său, Andrei Neacșu și-a stabilit alte priorități și își trăiește viața în prezent cu o nouă parteneră care îi aduce fericire și împlinire.

În imaginile surprinse recent, Andrei și partenera sa au fost văzuți plimbându-se relaxați într-un centru comercial, intrând în mai multe magazine. De asemenea, Andrei Neacșu a fost văzut cu un cărucior pentru copii, ceea ce a dat de înțeles că în viața lor ar putea să fi apărut un bebeluș. Într-un moment de pauză, Andrei a schimbat câteva cuvinte cu o cunoștință și i-a arătat cu mândrie copilul din cărucior, înainte de a-și continua plimbarea. Vezi imaginile AICI

Întrebat de CANCAN.RO despre această posibilă veste, Andrei Neacșu a preferat să păstreze discreția, răspunzând cu o glumă că nu dorește să facă niciun comentariu.

Chiar dacă a trecut prin momente dificile care au provocat instabilitate în viața ei, Ilinca Vandici pare că și-a regăsit echilibrul. Divorțul, subiect pe care a preferat să nu-l discute foarte mult până acum, a devenit o temă deschisă. În cadrul podcastului găzduit de Teo Trandafir, prezentatoarea TV a vorbit despre relația cu tatăl copilului său.

Separarea de Andrei Neacșu a survenit după o căsnicie îndelungată, iar acum fiecare își urmează propriul drum. Vedeta a descris calitățile pe care le caută în partenerul ideal pentru ea. Ilinca Vandici nu resimte o grabă în a-și reconstrui viața amoroasă, ci preferă să se concentreze mai întâi pe obținerea unui echilibru interior.

„Eu nu am căutat niciodată bărbații, ei au venit în viața mea. (…) Nu mă grăbesc nicăieri, nu am niciun plan în minte. Sunt în punctul în care simt că nu există mâine dacă nu e cineva în viața mea, cu toate că sufletul meu se simte complet în doi. Am prioritizat cumva această perioadă a vieții mele”, a declarat Ilinca Vandici în cadrul podcast-ului moderat de Teo Trandafir.