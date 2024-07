Vlad Gherman și Oana Moșneagu, declarații despre dorința lor de a deveni părinți: „Doi dintr-o lovitură”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil anul acesta. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie, iar cei doi au împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele imagini după ce au spus marele „Da!” în fata ofițerului de la Stare Civilă. Pe 2 iunie, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu a purtat două rochii de mireasă la cununia religioasă cu Vlad Gherman. A ales o ținută spectaculoasă pentru slujba de la biserică și fotografiile ulterioare. Pentru petrecere, actrița a purtat cea de-a doua rochie de mireasă, cu o croială mai lejeră, care i-a permis să danseze în voie și să se distreze întreaga seară.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au vorbit deschis despre dorința lor de a deveni părinți. Actorul a recunoscut faptul că ar vrea să aibă doi copii.

Oana Moșneagu a vorbit și ea despre posibilitatea ca familia lor să se mărească.

Deși au avut parte de o petrecere superbă, Vlad Gherman și Oana Moșneagu regretă totuși faptul că au ales să se căsătorească într-o zi de duminică.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă. Prietenii apropiați și familia au rămas, noi am închis cu totul la 5 dimineața, dar ne-ar fi plăcut să avem mai mult timp cu toți invitații, nu doar cu o parte dintre ei. Și aș mai schimba timpul de pregătiri, mi-aș da mai mult timp, noi ne-am cam grăbit și, din cauza asta, am făcut alegeri fiind limitați de disponibilități, pentru că am luat multe decizii pe ultima sută de metri. Până și rochia am ridicat-o cu doar jumătate de zi înainte”, a mărturisit Oana Moșneagu pentru VIVA!.