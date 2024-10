Vlad Gherman, primele declarații după ce și-a făcut al doilea implant de păr: „Meseria mea m-a convins”

Acum câteva zile, Vlad Gherman a făcut o schimbare radicală în ceea ce privește înfățișarea sa. Actorul s-a tuns zero și a filmat întreg momentul, pe care ulterior l-a arătat și urmăritorilor de pe rețelele de socializare.

Pe Instagram, Vlad Gherman și-a surprins fanii după ce a împărtășit un video în care se filmează în timp ce se tunde zero. Actorul a avut și o explicație pentru care a luat această decizie, având legătură cu un nou implant de păr pe care îl va face.

„Fraților, am emoții pentru că astăzi facem un experiment, un test care poate să fie foarte, foarte stupid și greșit din multe puncte de vedere. Și asta pentru că am terminat toate proiectele. Nu mai am serial, nu mai am film, nu mai am nimic de făcut și vreau o schimbare. Așadar, astăzi, împreună cu voi, o să mă tund singur, urmează să îmi fac încă un implant de păr. Practic, oricum sunt forțat să fiu tuns scurt. Așadar, de ce să nu imortalizăm acest moment de prostie maximă, care poate, totuși, o să iasă extraordinar, deși sunt șanse foarte mici. (…) Mamă, e prea scurt. Arăt ca un personaj… O, Doamne. Regret decizia asta. Deci, dragilor, scopul a fost că oricum urma să mă tund, m-am tuns singur, urmează implantul săptămâna viitoare. M-am convins, cred că o să mă duc să plâng”, a transmis Vlad Gherman pe Instagram.