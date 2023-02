Teo Trandafir, confesiuni despre cea mai grea perioadă din viața ei: „Mi-au spus că nu este deloc bine”

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. Cu o experiență impresionantă în televiziune, vedeta se bucură de mare succes pe micul ecran, având un număr considerabil de fani care îi urmăresc emisiunea de la Kanal D.

Teo Trandafir nu a ascuns faptul că în trecut s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și că a stat o vreme îndelungată la Viena în spital. Într-un interviu pentru fanatik.ro, prezentatoarea TV a vorbit despre acea perioadă dificilă pe care a traversat-o în viața ei.

„A fost cea mai grea perioadă, având în vedere că mi-au spus că nu este deloc bine. La început am fost contrariată, apoi am început să mă obișnuiesc cu ideea și să îmi dau seama că până la urmă „Din zei de-am fi scoborâtori, cu o moarte tot suntem datori”. Ce mă „încurca” atunci era amintirea zâmbetului Maiei și mi-am spus că poate nu va fi acum. Prin rugăciune pare-se că mi-a ieșit. A fost cea mai cumplită perioadă a vieții mele. Pentru cei care vor să stea toată ziua în pat, am un sfat: aveți grijă ce vă doriți! După câteva ore, zile, săptămâni de stat în pat, te dor toate”, a spus Teo Trandafir.