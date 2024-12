Sorin Bontea, detalii despre relația cu jurații de la MasterChef. De ce s-a înțeles mai bine cu Florin Dumitrescu la început: „Orice tensiune…”

Sorin Bontea a povestit despre evoluția relației sale cu cei trei chefi din emisiunea MasterChef în cei 12 ani de la debutul show-ului. Îndrăgitul chef a mărturisit că, la început, a avut o legătură mai strânsă cu Florin Dumitrescu. Într-un interviu exclusiv pentru revista VIVA!, Bontea a vorbit despre cum s-a schimbat dinamica echipei și despre legătura sa cu Gina Pistol, detaliind cât de bine colaborează împreună și cât de apropiați sunt ca echipă.

Chef-ul de la Pro TV a dezvăluit cum a fost începutul relației cu cei doi colegi de breaslă. Inițial, Sorin Bontea a empatizat ceva mai mult cu Florin Dumitrescu prin faptul că era mai tânăr și energic. Pe de altă parte, Cătălin Scărlătescu era cel care media tensiunile de la masa juraților.

„Când i-am cunoscut, Florin era foarte tânăr, energic, cu un entuziasm contagios, iar Cătălin avea experiență și era mai relaxat. La început, am empatizat mai mult cu Florin, poate pentru că energia lui era molipsitoare, dar mă și contraziceam mai des cu el din același motiv. Cătălin, în schimb, era mereu un bun mediator, cu acel umor care dezamorsa orice tensiune.

De asemenea, Sorin Bontea a vorbit și despre întoarcerea Ginei Pistol în televiziune. Vedeta prezintă MasterChef de la Pro TV, spre bucuria fanilor care și-au dorit să revadă echipa completă.

Cătălin Scărlătescu a împărtășit detalii despre prietenia sa cu Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care a început acum 12 ani, odată cu debutul emisiunii MasterChef. De asemenea, el a primit cu entuziasm invitația de a reveni în rolul de jurat la MasterChef.

„Nu e vorba despre greutatea de a fi convins. Noi ne-am întors la MasterChef pentru că MasterChef a început cu noi. Am încheiat un capitol și am redeschis un alt capitol, așa că pentru noi nu este o noutate să facem acest format. Cu noi s-a creat acest show, așa că se pare că vom avea o continuitate în a face show-uri culinare spectaculoase”, a spus chef Scărlătescu potrivit VIVA!

„La începutul începutului, bineînțeles că a fost doar o strângere de mână și o mirare: ‘Cine e colegul?. Dar am trecut prin atât de multe în ultimii 12 ani, încât nu pot să spun că Bontea și Dumitrescu sunt prietenii mei, sunt mult mai mult decât atât. Ei au intrat direct într-o altă dimensiune. Suntem un alt tip de familie. Prietenia e prietenie, la noi este cu totul și cu totul altceva. Am avut suișuri, coborâșuri, ne-am certat, dar modul în care ne susținem unul pe altul, felul în care ne ridicăm unul pe altul atunci când e nevoie sau în care ne completăm și chiar și modul diferit în care vedem gastronomia pe noi ne-au sudat. Nu ne vedem câteva luni de zile, poate că nu ne auzim, dar, în momentul în care ne revedem, o luăm exact din momentul în care am lăsat-o”, a spus Scărlătescu.