JLo la 55 de ani: vedeta a avut o aniversare fastuoasă, inspirată de un celebru serial

Cum arată JLo la 55 de ani? Ei bine, chiar așa cum poți vedea în imaginile care ilustrează acest material și care au fost postate de vedetă, cu această ocazie, pe contul său de Instagram, unde este urmărită de mai bine de 250 de milioane de fani. Actrița și cântăreața care domină cultura pop de trei decenii a serbat împlinirea acestei vârste pe 24 iulie, și a avut parte de o celebrare fastuoasă. Aceasta și-a organizat o petrecere inspirată de serialul Bridgerton, creat de Shondaland și produs de Netflix, o producție romantică a cărei acțiune, centrată în jurul fraților Bridgerton, îi arată pe aceștia, sezon după sezon, căutând (și găsind) dragostea în Londra perioadei Regency.

Iar JLo la 55 de ani se arată o romantică incurabilă, așa cum a și declarat în numeroase rânduri că este, alegând drept temă pentru aniversarea sa chiar un bal Bridgerton. Petrecerea a avut loc în Hamptons pe 20 iulie, cu doar câteva zile înainte de ziua de naștere a vedetei. Însă chiar de ziua ei Lopez a împărtășit cu fanii un montaj de la bal, făcându-i părtași la petrecerea la care toți invitații au fost îmbrăcați și au dansat în stilul perioadei, pe fundalul unor decoruri inspirate de extravagantele cadre din serial.

„Dearest gentle reader… And a splendid evening was had by all” („Dragă cititorule… toată lumea a avut parte de o seară splendidă”) a arătat mesajul care a marcat aniversarea lui Lopez, video-ul încheindu-se cu o imagine în care aceasta suflă în lumânările de pe un tort. La eveniment a participat și mama lui JLo, Guadalupe Rodríguez.

Cu toate postările festive, fanii și presa dedicată celebrităților nu s-au putut abține să nu observe că o persoană a ratat evenimentul care o serba pe JLo la 55 de ani: chiar soțul acesteia, Ben Affleck. Acest lucru a survenit în condițiile în care cei doi soți și-au petrecut cea mai mare parte a verii separați, fapt ce a generat o mulțime de speculații privind mariajul lor. De asemenea, Affleck și Lopez nu au serbat împreună aniversarea a doi ani de căsnicie, pe 16 iulie.

Lopez și-a petrecut o bună parte a verii, până acum, în Hamptons, destinația de vară preferată de newyork-ezi, ea fiind surprinsă de paparazzi alături de fiica lui Afleck pe care acesta o are din mariajul cu Jennifer Garner, Violet. Cele două au fost văzute la plimbări cu bicicleta, dar și la restaurant și la shopping.

Zvonurile privind o eventuală ruptură între Lopez și Ben Affleck vin după ce aceștia și-au reluat legătura, după 20 de ani. Cei doi au constituit unul dintre cele mai mediatizate cupluri la începuturile erei Internetului, atât de urmăriți încât se pare că chiar presiunea publică a fost cea care a condus la disoluția relației lor, după cum au declarat cei doi de-a lungul timpului. După două decenii separați, timp în care au avut alte relații semnificative, Jennifer Lopez și Ben Affleck au reînceput să se vadă în pandemie și s-au căsătorit cu doi ani în urmă.

Citește și:

Suma fabuloasă pe care Celine Dion o va primi pentru a interpreta o singură melodie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro