Gina Pistol, dezvăluiri neașteptate despre al doilea copil. Ce spune prezentatoarea TV despre viața de familie: „Atunci îmbrățișez cu drag”

Gina Pistol, cunoscută pentru cariera sa de succes în televiziune și viața de familie fericită, a dezvăluit că și-ar dori să devină mamă pentru a doua oară. Totuși, prezentatoarea a mărturisit că nu grăbește acest pas și alege să lase această posibilitate în voia destinului.

În vârstă de 44 de ani, Gina Pistol spune că nu face planuri rigide în acest sens, preferând să accepte lucrurile așa cum vin. Ea a transmis cu sinceritate că nu vrea să forțeze lucrurile și le lasă să vină de la sine.

Deși este recunoscătoare pentru tot ce are, inclusiv pentru bucuria de a fi mamă, Gina Pistol a subliniat că preferă să trăiască fără presiune în legătură cu acest subiect sensibil. Astfel, ea este convinsă că totul trebuie să se întâmple la timpul său și nu pune presiune asupra acestui fapt.

Smiley și Gina Pistol formează o familie iubitoare, iar fanii lor au fost încântați să afle despre această dorință. Cu toate acestea, Gina rămâne rezervată și deschisă în fața oricăror posibilități pe care viața i le-ar putea oferi.

Gina Pistol a petrecut noaptea de Revelion fără partenerul său, Smiley, însă nu a fost singură. Vedeta și-a petrecut seara specială alături de fiica lor, bucurându-se de momente liniștite în familie.

Motivul absenței lui Smiley a fost legat de cariera sa artistică, acesta fiind ocupat cu un concert programat în aceeași perioadă. Din acest motiv, cei doi au fost nevoiți să petreacă trecerea dintre ani la distanță. Chiar dacă nu au fost împreună, Gina și-a concentrat energia pe a crea amintiri frumoase alături de micuța lor, demonstrând că legătura cu familia rămâne pe primul loc, indiferent de circumstanțe.

„De Revelion, Andrei are treabă. Cum să petrec? Ca tot omul. Cumva iubesc luna decembrie, este o lună care mi se pare că are o încărcătură atât de faină, pentru mine, cel puțin și pentru cei dragi mie, dar trece atât de repede. Și eu aștept cu nerăbdare și mă pregătesc, așa, ca tot omul, mai comand ceva de pe net, când am ocazia mai cumpăr un cadou în avans. Adică mă întâlnesc cu Moș Crăciun în avans. Crăciunul întotdeauna îl petrecem în familie. De Revelion, nu știu unde are Andrei (n.r.: Smiley) treabă. Va cânta. Este al treilea an, sau al patrulea an, în care rămân singură cu fiica acasă pentru că nu o pot scoate din programul ei, din rutina ei, cu somnul. După care o să plecăm și noi într-o binemeritată vacanță și cam atât”, a precizat Gina Pistol atunci, pentru Fanatik.