Ce pastile lua zilnic Simona Halep, înainte de a fi depistată pozitiv cu o substanță interzisă

Simona Halep este implicată într-un scandal legat de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă. Sportiva a fost suspendată pentru următoarea perioadă și a transmis pe rețelele de socializare că speră ca adevărul să iasă la iveală. Ba mai mult, jucătoarea de tenis a primit susținerea celor dragi, dar și a admiratorilor care au fost constant alături de ea.

Înainte de a fi depistată pozitiv cu Roxadustat la testul antidoping efectuat la US Open 2022, medicul Dana Safta a dezvăluit la Antena 3, cu acordul fratelui Simonei, care sunt pastilele pe care sportiva le lua zilnic. Potrivit acesteia, niciuna din cele două pastile nu conține această substanță, iar medicul a exclus posibilitatea să fi fost o neglijență din partea Simonei sau a echipei sale.

De asemenea, medicul Safta a mai declarat că o cunoaște pe Simona Halep de mulți ani și au avut o relație medic-pacient foarte bună, motiv pentru care nu crede că că sportiva a luat cu bună-știință Roxadustat. Ba mai mult, fiecare medicament pe care jucătoarea de tenis l-a luat era analizat împreună cu medicul ei pentru a se asigura că nu conține o substanță de pe lista de la Antidoping.

„Pe Simona o cunosc de ceva ani, legătura noastră a fost medic-pacient în urmă cu 8-9 ani și de aici s-a construit o prietenie, o relație de suflet și o consiliere medicală pe care bineînțeles că am făcut-o pentru că ea a avut încredere în mine, iar eu am fost corectă în ceea ce trebuia să fac pentru ea din punct de vedere medical și ulterior, bineînțeles, ajutând-o să-și depășească starea emoțională cu încredere și tot ce am putut să-i dau ca sprijin moral. Cu siguranță eu nu pot să accept nicio clipă ideea că Simona, cu bună știință, a înghițit Roxadustat. Nu este posibil. Cunoscând-o atât de bine și știind în primul rând cum are grijă de corpul ei și de fiecare dată dorința și când avea o prescripție într-o banală viroză, judecam prescripția ei în funcție de ceea ce lista de la Antidoping ne permitea. Neglijență din partea ei și a echipei este exclus, pentru că echipa are tot interesul să o ajute, nu s-o împiedice, nu să o distrugă. Deci, această ipoteză eu n-am să pot să o accept niciodată. Am cunoscut această echipă„, a mai afirmat Dr. Dana Safta.