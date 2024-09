Cătălin Bordea, decizie surprinzătoare după divorțul de Livia: „Mă împac foarte bine”

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a confirmat faptul că el și soția lui, Livia, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a făcut primele declarații pe marginea acestui subiect. Juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1 a cunoscut-o pe Livia în anul 2012. Cei doi s-au căsătorit civil în 2014, iar în 2019 a avut loc cununia religioasă.

În viața personală, Cătălin Bordea a traversat o perioadă dificilă după ce au apărut imagini cu fosta sa soție, Livia, în timp ce se săruta cu bunul lui prieten, Spike, pe numele său real Paul Mărăcine. Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Spike și Livia formează un cuplu. În toamna anului 2023, au fost făcute publice primele imagini cu cei doi în ipostaze pasionale, însă, de atunci, au preferat să fie discreți cu aparițiile lor.

Acum, comediantul a luat o decizie surprinzătoare. La un an de la divorțul de Livia, Cătălin Bordea nu și-a refăcut viața sentimentală și nu consideră acest lucru o prioritate. Actorul s-a acomodat cu singurătatea și, din acest motiv, va merge singur în vacanța pe care și-a planificat-o după trei ani în care nu și-a permis să-și ia zile libere.

„După trei ani, voi pleca și eu în vacanță, la început de iulie. Am de ales între Spania sau Italia, Plec singur și tare bine o să fie. Mă împac foarte bine cu mine însumi. Nu am cum să mă plictisesc pentru că voi fi însoțit de trei cărți”, a declarat acesta pentru CANCAN.RO .

La aproape un an după divorț, juratul de la iUmor spune că s-a reinventat și este prins cu foarte multe proiecte.

A susținut doar spectacole sold out, atât în țară, cât și în străinătate, și se pregătește pentru noi succese în toamnă. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, actorul a dezvăluit cum a ajuns să trăiască „o nouă viață fantastică'.

„Mă refac și lucrez foarte tare la a redobândi încrederea în anumiți oameni. Sunt sigur că voi reuși. Că sunt și oameni buni printre noi. În rest am spectacole, filmări, fac sport și am pe masă vin alb”.

De asemenea, Bordea a dezvăluit că nu vrea să mai audă de fosta lui parteneră și chiar le-a interzis apropiaților să îi mai pronunțe numele cu el de față.

Invitat în podcastul lui Speak, Cătălin Bordea a vorbit deschis despre despărțirea de soția lui, făcând și confesiuni despre momentul dureros când aceasta a ales să plece din locuința conjugală.

„Cel mai greu moment a fost când a plecat de tot de acasă… Când a venit să îşi ia toate lucrurile, eu mă pregăteam să plec în turneu. Am ieşit pe uşă, m-am uitat în spate şi am văzut pentru ultima oară apartamentul cum îl ştiam. Eu nu am ştiut nimic, ea mi-a jurat că nu se întâmpla nimic între ei, deşi am insistat luni de zile. Inclusiv prietenii o întrebau dacă e ceva între ea şi el. Nu a recunoscut nimic. Am aflat din presă. L-am considerat fratele meu, venea la noi acasă, împărţeam tot, îi dădeam haine, l-am ajutat să treacă peste multe momente grele, i-am fost alături.”, a mărturisit Cătălin Bordea în podcast-ul moderat de Speak.