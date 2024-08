Sora cea mică a Lidiei Buble s-a căsătorit. Lorena a strălucit în ziua nunții sale

Lorena, sora cea mică a Lidiei Buble, s-a căsătorit cu partenerul ei de viață, Darius Fetti. Cununia civilă a avut loc pe 8 august, iar cununia religioasă pe 11 august.

La cununia religioasă, Lorena Buble a arătat fabulos într-o rochie albă, lungă, cu mâneci bufante. Părul l-a avut prins într-un coc, dar a purtat și o coroniță decorată cu multiple mărgele. Pe rețelele de socializare, sora cea mică a Lidiei Buble a împărtășit câteva dintre gândurile ei referitoare la schimbările ce au loc în viața ei în această perioadă.

Așa cum era de așteptat, Lidia Buble nu a ratat acest eveniment important din viața surorii sale, Lorena. După cununia civilă, artista chiar i-a oferit un sfat acesteia în ceea ce privește căsnicia ei.

Lidia Buble este foarte deschisă când vine vorba despre viața personală și nu de puține ori a făcut dezvăluiri neștiute despre copilăria sa, alături de frații și surorile sale. Artista este foarte atașată de familie, iar relația cu surorile sale este cât se poate de specială.

Mama Lidiei Buble și tatăl acesteia, pastor penticostal, au 11 copii – Lorena, Diana, Elisei, Lidia, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin și Iosif. Numeroasa familie a trăit la Deva, în județul Hunedoara, unde s-a născut și Lidia Buble, pe data de 9 iunie 1993. Aceasta a povestit în mai multe rânduri că s-a bucurat nespus să își trăiască adolescența și copilăria într-o astfel de familie.

Tatăl Lidiei Buble este cel care și-a îndrumat fiica spre o carieră muzicală, oferindu-i oportunitatea de a cânta în corul bisericii penticostale Emanuel din localitate, unde acesta servește drept preot. Însă mama Lidiei Buble este modelul în viață al fiicei sale, pentru efortul său de a crește cu succes 11 copii.

„Fetele apreciază foarte mult ce fac eu și mi-au spus că dacă vreodată ar fi să-și dorească ceva de la mine… Și nu mă refer la haine, bani, faimă, ci faptul că am curajul. Pentru că aici vorbim de curaj, să fiu eu în totalitate. Da, bineînțeles că lumea de acum este total diferită față de lumea în care am crescut la Biserică. Dar tot ce pot să spun este că eu am rămas același om neschimbat și îmi place să cred că a rămas un om frumos. Și atunci surorile mele mă susțin, și eu pe ele. Eu la Biserică, când mai merg pe la Deva și am ocazia, cântăm și împreună. Tati tot timpul ne spune „îmi e dor să vă văd că o să cântați în fața Bisericii'. Și am cântat. Ultima dată am cântat la nunta surorii mele și a fost un moment foarte emoționant, pentru că eu nu mai cântasem de niște ani în Biserică. Și eram toate surorile și vreau să zic că am cântat așa cu noduri în gât, nici nu puteam, mă bușea plânsul”, a povestit Lidia Buble într-un interviu acordat pentru Ciao.ro.