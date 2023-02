Ramona Olaru își dorește să devină mamă: „Pot să-mi cresc un copil”

Ramona Olaru și Cătălin Cazacu s-au împăcat și despărțit de mai multe ori pe parcursul relației lor. Recent, asistenta TV a dezvăluit că își dorește să devină mamă.

Ramona Olaru a vorbit deschis despre dorința de a avea un copil. Chiar dacă va mai forma un cuplu sau nu alături de Cătălin Cazacu, vedeta consideră că este pregătită să facă pasul acesta în viața ei.

„Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis „eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc.” Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă”, a declarat Ramona Olaru pentru cancan.ro.