Prințul Harry, gest emoționant pentru o victimă a incendiului din Los Angeles în timpul vizitei cu Meghan Markle

Prințul Harry s-a străduit să îndeplinească o cerere unică a unei victime ale incendiilor din Los Angeles, în timp ce el și Meghan Markle au oferit ajutor la Centrul de Convenții din Pasadena, vineri.

Ducele de Sussex, echipat cu o mască N-95 și o șapcă, s-a apropiat de un bărbat în vârstă, imobilizat la pat, pentru a-l întreba dacă dorește un sandviș, apă sau o gustare de la un cărucior cu alimente.

Gordo a explicat că bărbatul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, nu știa că se află în prezența unui membru al familiei regale, și își amintește cum i-a spus lui Harry: „‘Dacă vei candida vreodată la ceva, ai votul meu.'”

Harry, în vârstă de 40 de ani, și Markle, în vârstă de 43 de ani, au ieșit să sprijine victimele incendiilor prin distribuirea de alimente și bunuri de strictă necesitate. Potrivit publicației People, cuplul a mulțumit membrilor departamentelor de pompieri și poliție din Los Angeles, precum și echipelor de ajutor aflate la fața locului.

Like some many high profile individuals, Prince Harry and Meghan are on the grounds in LA doing their part in giving a helping hand ❤️



Lets not forget California is Meghan home state, where she was born and raised.



Lets all try to give a helping hand one way or another ❤️ pic.twitter.com/mKu1SfJpkz