Povestea din spatele celei mai inedite imagini cu Regina Elisabeta a II-a

Regina Elisabeta a II-a pune mare preț pe protocolul regal ori de câte ori este în public sau când este vorba de fotografiile oficiale. Poate că acesta este motivul pentru care ne surprinde atât de mult ipostaza în care suverana a acceptat să fie fotografiată.

Imaginea cu monarhul în vârstă de 93 de ani a fost publicată de revista Hello! pentru a marca lansarea cărții scrise de Angela Kelly, garderobiera personală a Reginei și confidenta acesteia, carte intitulată The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe (Cealaltă parte a mondezii: Regina, Garderobiera și Garderoba – n.red).

Fotografia o prezintă pe Regina Elisabeta a II-a zâmbind larg în timp ce este fotografiată într-o ipostază relaxată, ținând mâinile în buzunarele rochiei sale – o imagine în contrast cu toate portretele oficiale pe care Casa Regală Britanică le-a dat publicității de-a lungul anilor.

Se pare că Regina i-a mărturisit Angelei Kelly că își dorește să fie fotografiată într-o „ipostază mai puțin formală”. Kelly a întrebat-o dacă nu și-ar dori să fie fotografiată ținându-și mâinile în buzunarele rochiei pe care o purta. „Regina s-a uitat la mine surprinsă în timp ce o întrebam dacă știe care ar putea fi potențialele efecte ale fotografiei. Nu i-a luat mult timp până să răspundă Da”.

Fotograful Barry Jeffery a fost cel ales pentru a face fotografiile, însă Regina a refuzat de la bun început indicațiile acestuia, care dorea să îi explice cum ar trebui să se desfășoare ședința foto. „În numai câteva momente, Regina și-a ridicat respectuos mâna și Barry s-a oprit imediat din vorbit”, a mai scris Kelly în cartea sa. „Nu Barry, îți spun eu cum vom proceda, a spus Regina. Tu pornește camera și fă fotografii. Și așa a început ședința foto”.

Motivul pentru care imaginile nu au fost date publicității până acum îl constituie faptul că mai mulți membri ai familiei regale au considerat că nu sunt fotografii pe care publicul ar trebui să le vadă. „Părerea lor a fost că aceste fotografii inedite vor influența modul în care este văzută monarhia și prin urmare nu sunt potrivite pentru a fi văzute de publicul larg”, a mai precizat Kelly.

Foto: Profimedia

