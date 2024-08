Noi imagini adorabile cu fiica cea mică a Laurei Cosoi. Cum a surprins-o actrița pe Aida împreună cu celelalte trei fiice ale ei

Laura Cosoi a devenit recent mamă pentru a patra oară. Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, mai au împreună trei fete, pe Rita, Vera și Lara.

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că a născut, cu această ocazie dând publicității atât prima imagine cu cel de-al patrulea copil al său, cât și oferind detalii despre numele și sexul bebelușului.

Astfel, Laura Cosoi a anunțat că al patrulea copil al său este tot o fetiță, pentru care a ales numele Aida.

Laura Cosoi se află în această perioadă în vacanță în Bulgaria împreună cu soțul ei și cele patru fetițe ale lor. Actrița își ține fanii la curent cu modul în care își petrec timpul liber și postează adesea fotografii cu copiii săi.

Ea a surprins în imagini mai multe momente emoționante, în care fiica ei cea mică, Aida, apare împreună cu surorile sale, fotografii pe care le poți vedea în galeria de mai sus.

Vedeta a împărtășit și un clip în care apare jucându-se cu piciorușele micuței Aida.

În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Laura Cosoi a dezvăluit unde va avea loc botezul mezinei sale.

La nici două săptămâni de când a devenit mamă pentru a patra oară, Laura Cosoi a revenit pe platourile de filmare ale emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

Laura Cosoi a oferit și primul interviu după ce a născut-o pe cea de-a patra fetiță a ei.

Actrița a povestit și despre cum a decurs nașterea fiicei sale, Aida.

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4.100 kg, 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc. A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) Nu se pune problema, nu mă întreba dacă fac al cincilea copil, dar ca idee, mi se pare că e foarte important să ai o relație bună și de încredere cu cei cu care ești în sala de nașteri.(…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut.”, a declarat Laura Cosoi pentru sursa citată.