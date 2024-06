Nicole Cherry și-a impresionat fanii cu o schimbare de look. Cum arată acum artista

Nicole Cherry a ales să facă o schimbare de look. Artista și-a luat prin surprindere fanii cu transformarea ei, care pare să însoțească și o nouă piesă pe care o va lansa curând.

Recent, Nicole Cherry a împărtășit cu fanii ei un scurt video în care cântă preț de câteva secunde o melodie care va fi lansată în perioada următoare. În acel clip, se poate observa că vedeta are un alt look. Artista a optat pentru o tunsoare bob.

Urmăritorii cântăreței au reacționat imediat, atât la vocea ei incredibilă, cât și la schimbarea de look. „Voce de milioane rază de soare”, „Superb mai mult frumoasă ești cu părul scurt”, Ai o super voce, felicitari”, „Minunată voce”, „Prea top de la ținută până la voce”, „Deci ești superbă rău”, sunt o parte dintre comentariile primite de Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole Cherry a optat acum ceva timp pentru o intervenție estetică la nivelul feței. Cântăreața a recurs din nou la serviciile unui medic estetician, după ce cu ani în urmă a hotărât să-și facă augmentare mamară. De această dată, artista a ales să-și modifice aspectul buzelor prin micropigmentare, pentru a obține un contur perfect.

Cântăreața a mărturisit că motivul pentru care a apelat la micropigmentarea buzelor este pentru că, încă din copilărie, are probleme cu herpesul în zona buzelor.

„Am niște fațete superbe și pe lângă asta am făcut o micropigmentare a buzelor pentru că eu mă lupt destul de des cu herpes. Am făcut herpes de când eram mică, dar nu aveam atât de multă grijă cum am acum. Nu trebuie să-l rupi, trebuie să ai răbdare și, din nefericire, nu mai aveam buza uniformă. Am fost nevoită să acopăr golul acela pentru că se crease un gol destul de vizibil care mă deranja. Îmi doream ca buzele mele să aibă un aspect uniform”, a spus artista pentru Cancan.ro.