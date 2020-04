Motivul pentru care soția lui Bruce Willis nu s-a autoizolat alături de celebrul actor și Demi Moore

Bruce Willis și Demi Moore au decis să se autoizoleze alături de cele trei fiice, Rumer, Scout și Tallulah.

Însă, întrebarea care se află pe buzele multora are legătură cu motivul pentru care Emma Heming, actuala soție a lui Bruce Willis, nu este și ea alături de ei. Ei bine, o sursă a declarat pentru Fox News faptul că Emma „nu are nicio problemă” cu decizia soțului ei de a se autoizola cu Demi Moore.

„Demi și Emma sunt apropiate, iar toți trei au o familie unită. Nu există probleme între ei. Emma a trebuit să stea în Los Angeles alături de copii”, a adăugat sursa. În ciuda distanței, „lucrurile sunt minunate” între Emma și Bruce.

O altă sursă apropiată lui Demi a dezvăluit faptul că nu este un lucru neobișnuit pentru ei să își petreacă timpul împreună, mai cu seamă că au fost căsătoriți 13 ani. „Demi și Bruce sunt cei mai buni prieteni de foarte mulți ani. Ei sunt extrem de apropiați.”

În martie 2019, Bruce Willis și Emma Heming și-au reînnoit jurămintele, iar la eveniment a fost prezentă și Demi Moore. Emma chiar a sprijinit-o pe Demi atunci când și-a lansat biografia, Inside Out, în septembrie 2019.

Bruce Willis și Demi Moore au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în 1987, iar în 2000 au decis să divorțeze. Demi a recunoscut în biografia sa, Inside Out, faptul că „despărțirea nu a fost ușoară la început, dar am reușit să trecem peste și să le oferim fetelor noastre un mediu în care să primească afecțiune din partea ambilor părinți. Am avut o relație mult mai bună față de cum aveam înainte de divorț.”

Demi Moore și Bruce Willis au decis să rămână prieteni după despărțire. Bruce s-a căsătorit cu Emma Heming în 2009, iar ei au împreună două fiice, Mabel Ray, în vârstă de 8 ani și Evelyn Penn, în vârstă de 5 ani.

