Aflați în autoizolare, Bruce Willis și-a ajutat fiica să își facă o schimbare radicală de look

Bruce Willis este protagonistul unui moment inedit pe rețelele de socializare. Una dintre fiicele sale, Tallulah, în vârstă de 26 de ani, a publicat un video pe Instagram în care actorul o ajută cu o nouă schimbare de look. Mai exact, Bruce o ajută să se radă în cap.

Tallulah a împărtășit cu urmăritorii ei acest moment pe contul ei de Instagram.

Cu ocazia acestei schimbări radicale de look, Rumer i-a făcut câteva fotografii surorii ei, Tallulah.

Nu ar fi pentru prima dată când Tallulah Willis se rade în cap. În 2015, mama ei, celebra actriță Demi Moore, a ajutat-o să se radă în cap. Pe lângă asta, trebuie să recunoaștem că Tallulah ne amintește extrem de mult de Demi Moore, care s-a ras în cap în 1997 pentru rolul din filmul G.I. Jane.

Recent, o sursă a confirmat pentru People faptul că Bruce Willis s-a autoizolat alături de fosta sa soție, Demi Moore, și cele trei fiice pe care le au împreună, Tallulah, Rumer și Scout. Tallulah chiar a publicat o imagine în care cu toții purtau pijamale asortate.

Bruce Willis și Demi Moore au format unul dintre cele mai faimoase cupluri de la Hollywood. Cei doi s-au căsătorit în 1987, iar în 2000 au decis să divorțeze. Demi a recunoscut în biografia sa, Inside Out, pe care a lansat-o în septembrie 2019, faptul că „despărțirea nu a fost ușoară la început, dar am reușit să trecem peste și să le oferim fetelor noastre un mediu în care să primească afecțiune din partea ambilor părinți. Am avut o relație mult mai bună față de cum aveam înainte de divorț.”

Demi Moore și Bruce Willis au decis să rămână prieteni după despărțire. Bruce s-a recăsătorit cu Emma Heming, iar ei au împreună două fiice, Mabel Ray, în vârstă de 8 ani și Evelyn Penn, în vârstă de 5 ani. Emma chiar a sprijinit-o pe Demi atunci când și-a lansat biografia în septembrie 2019.

