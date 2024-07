Michelle Obama, dezvăluiri rare despre creșterea celor două fiice ale sale: „Au fost trasate limite”

Invitată în cadrul podcast-ului „The Moments that Make Us” al Melindei French Gates, Michelle Obama a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat în creșterea celor două fiice pe care le împarte cu fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama. Autoarea cărții Becoming a dezvăluit că a fost nevoită să impună reguli stricte pentru Malia și Sasha, care au crescut sub ochii publicului.

„Au fost trasate niște limite. A trebuit să le cresc astfel încât să fie persoane independente, mai ales fiindcă sunt fiicele unui fost președinte. Dar oamenii se grăbesc să critice un copil dacă nu se prezintă cum trebuie și are un nume în spate. Trebuie să fii impecabil”, a spus Michelle Obama, în vârstă de 60 de ani.

„Niciodată nu am simțit că munca mea era să creez persoane care să fie o variantă a mea, să umple vreo lacună din mine sau să îmi fie prieteni”, a adăugat fosta Primă Doamnă. „Așa cum glumesc fetele mele, întotdeauna spuneam: „Nu sunt una dintre micile voastre prietene.”

Malia și Sasha aveau 10 și, respectiv, 7 ani când s-au mutat la Casa Albă, unde au locuit între 2009 și 2017.

„Erau observate”, a mărturisit Michelle Obama. „Au trebuit să învețe cum să echilibreze atenția nedorită, dar să o facă cu politețe. Să își construiască propriile vieți în lumina reflectoarelor și să nu fie devorate de aceasta”, a explicat ea.

„Ei bine, acele fete au trebuit să fie inteligente, încrezătoare și independente imediat – chiar și atunci când locuiau într-o casă cu majordomi, menajere și florari. Dar le creșteam gândindu-mă: „Nu o să trăiți aici, și cu mine, pentru totdeauna. Așa că trebuie să aveți viața voastră și să vă las să o gestionați.”

Sasha, care a împlinit recent 23 de ani, a obținut o diplomă de licență de la Universitatea din California de Sud în 2023, iar Malia a absolvit Universitatea Harvard în 2021. Cele două locuiesc împreună în Los Angeles.

Michelle Obama a dezvăluit pentru prima dată că s-a confruntat cu ceea ce ea numea „o formă minoră de depresie” în august 2020, ca urmare a pandemiei, a inegalității rasiale și a președinției lui Donald Trump.

În 2021, invitată la The Late Show with Stephen Colbert, Michelle Obama a revenit asupra acestei afirmații, spunând:

„Pe parcursul maturității, îți dezvolți propriile mecanisme și, pentru mine, acestea sunt să dezactivez zgomotul care mă supără. Știi, să conștientizez că nu pot continua să citesc toate feed-urile care îmi alimentează anxietatea și să iau o pauză de la ele. Am făcut asta ca primă doamnă. Au fost momente în care pur și simplu nu mai puteam auzi veștile proaste despre țara pe care trebuia să o servesc, pentru că știu că știrile nu reflectă pe deplin ceea ce este țara.”

Michelle Obama a adăugat:

„Mă înconjor de lucruri care mă fac să mă simt bine – familia, prietenii, plimbările, exercițiile fizice. Așa că, atunci când vorbesc cu copiii mei despre asta, încerc să-i îndemn să înțeleagă că văile sunt temporare, la fel și vârfurile. Trebuie să fie pregătiți pentru a face față și maximelor și minimelor. Așa că încerc să-mi învăț copiii și pe alți tineri să se gândească la care le sunt uneltele, lucrurile care le aduc bucurie, lucrurile care le aduc calm și liniște. Eu mi le cunosc pe ale mele acum, dar mi-a luat decenii întregi să-mi dezvolt acele mecanisme. Deci trebuie să avem răbdare cu noi înșine, mai ales în vremuri grele.”

Foto: Instagram

