Megan Fox este însărcinată, așteptând un copil cu MGK, după ce a suferit un avort spontan

Familia lui Megan Fox se mărește! Actrița din filmul „Jennifers Body” este însărcinată și așteaptă primul copil împreună cu partenerul ei, Machine Gun Kelly, după ce anterior a suferit un avort spontan.

Megan Fox a anunțat vestea luni, printr-o postare pe Instagram cu mesajul: „Nimic nu este cu adevărat pierdut. Bine ai revenit 👼🏼❤️.”

View this post on Instagram

În caruselul de imagini de pe Instagram, actrița a distribuit o fotografie în care era acoperită cu ulei negru, mângâindu-și burtica, și o a doua imagine cu un test de sarcină pozitiv. Fox l-a etichetat și pe Kelly în postare, confirmând că el este tatăl. Actrița, în vârstă de 38 de ani, este deja mamă, ea și fostul soț, Brian Austin Green, având trei copii împreună: Noah, de 11 ani, Bodhi, de 9 ani, și Journey, de 7 ani.

În ceea ce-l privește pe MGK, rapperul în vârstă de 34 de ani are deja o fiică, Casie, acum în vârstă de 15 ani, născută în 2009 din relația cu fosta iubită, Emma Cannon.

El și Fox au început să se întâlnească în 2020, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru ‘Midnight in the Switchgrass” iar rockerul a cerut-o în căsătorie doi ani mai târziu.

După cererea în căsătorie, MGK a lăsat să se înțeleagă că vedeta din „New Girl” suferise o pierdere de sarcină, dedicând spectacolul de la Billboard Music Awards „copilului lor nenăscut.” Ea a confirmat acest lucru în cartea sa de poezii, „Pretty Boys Are Poisonous,” publicată în noiembrie 2023.

Ulterior, vedeta din „Transformers” a declarat pentru WWD că avortul spontan a fost „dificil” de procesat.

Deși la momentul interviului relația ei cu MGK părea incertă, Fox a confirmat în martie că au anulat logodna. Totuși, ea a remarcat: „Întotdeauna va exista o legătură între noi, indiferent de ce se va întâmpla. Nu pot spune în ce măsură, dar voi fi mereu conectată cu el într-un fel.” Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe rânduri de atunci, la diverse evenimente, de la festivalul Stagecoach din aprilie până la petrecerea în alb a lui Michael Rubin, două luni mai târziu.

În iulie, cuplul a alimentat speculațiile privind o sarcină când Fox a apărut cu burtică de gravidă în videoclipul lui MGK pentru piesa „Lonely Road.” Deși Fox nu a comentat zvonurile la acea vreme, ea a apărut ulterior în public fără să mai fie vizibilă o burtică de gravidă.

View this post on Instagram

Megan Fox a vorbit în legătură cu diferitele sale intervenții estetice. De ani de zile, vedeta din Transformers, în vârstă de 37 de ani, și-a uimit fanii cu aspectul ei mereu în schimbare, dar a păstrat tăcerea în ciuda speculațiilor constante.

„Nu am avut niciodată un lifting facial de nici un fel, nici un lifting lateral al sprâncenelor, deși mi-ar plăcea unul! Nici un lifting de sprâncene obișnuit, nu mi-am pus niciodată fire. Asta nu din cauza vreunui motiv moral, pur și simplu nu cred că funcționează și mă tem că ar putea interfera în cazul în care aș avea nevoie de o operație de lifting facial. Sunt foarte tentată să mă duc să-mi smulg sprâncenele. Îmi doresc acel aspect. Pare amuzant și o poți face în pauza de masă și înțeleg de ce este atât de tentant.”

„Sânii mei sunt falși de când aveam 21 sau 22 de ani. Mi i-am făcut între primul și al doilea Transformers. Dar mi i-am făcut în mod conservator. Pentru că pe atunci toată lumea își făcea asta, dar trebuia să faci o lucrare care să fie nedetectabilă. u, întotdeauna, acea fetiță care se uita în oglindă și întreba: ‘Unde sunt sânii mei?. Întotdeauna mi-am dorit sâni mari. Așa că nu am fost mulțumită de primul set. I-am refăcut după ce am terminat de alăptat, pentru că nu știu unde s-au dus, dar s-au dus. Apoi a trebuit să le refac foarte recent pentru că la primul set nu aveam suficientă grăsime corporală pentru a le masca – se vedea chestia cu ondularea implanturilor. Nu-mi place să mă operez – corpul meu nu reacționează bine la anestezia generală – așa că atunci când mă duc să mă operez este o problemă foarte mare.”, a spus ea la podcastul Call Her Daddy.