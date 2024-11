Margot Robbie, prima apariție alături de fiul său. Cum a fost surprinsă actrița

La începutul acestei săptămâni, Margot Robbie și soțul său, Tom Ackerley, s-au bucurat de o plimbare în familie pe străzile din Los Angeles. Actrița din Barbie și producătorul de film nu au fost însă singuri, ci însoțiți de fiul lor nou-născut.

Pentru ieșire, Margot Robbie a ales o ținută relaxată, purtând o salopetă din denim, o bluză albă și o pereche de balerini roșii. Tom Ackerley, care împingea căruciorul fiului lor, a optat pentru un tricou negru, pantaloni în aceeași nuanță, pantofi sport albi și ochelari de soare. Cei doi au fost însoțiți și de mama producătorului. Potrivit Page Six, plimbarea celor patru a durat doar jumătate de oră.

Conform Daily Mail, Margot Robbie și Tom Ackerley au devenit părinți pe 17 octombrie. Vestea că actrița este însărcinată a apărut în luna iulie, când Robbie și-a arătat burtica într-o bluză albă, în timp ce se plimba cu barca pe lacul Como.

Margot Robbie și Tom Ackerley, cunoscuți pentru discreția lor, și-au început relația în 2014, după ce s-au cunoscut în 2013. Într-un interviu pentru Vogue, actrița mărturisea că, inițial, nu și-a imaginat că ar putea avea o poveste de dragoste cu Ackerley, declarând că „se considera celibatară convinsă” și că ideea de a se îndrăgosti „i-ar fi stârnit o reacție de respingere.” Totuși, în cele din urmă, Margot Robbie a recunoscut că sentimentele pentru el au devenit imposibil de ignorat.

„Am fost o fată singură prin excelență. Ideea de relații mă făcea să-mi fie rău. Apoi, totul a venit de la sine. Am fost prieteni mult timp. Întotdeauna am fost îndrăgostită de el, dar mă gândeam, ‘Oh, nu m-ar iubi niciodată înapoi. Nu strica lucrurile, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că îți place de el. Și apoi s-a întâmplat, și am fost la modul: ‘Desigur că suntem împreună. Are atât de mult sens, cum nimic nu a mai avut vreodată.” a povestit ea pentru Vogue despre începutul lor romantic.