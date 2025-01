Laura Cosoi, decizie importantă după ce s-a întors în vacanță. Ce și-a propus actrița: „Simt că îmi neglijez sănătatea…”

După ce a petrecut o lună în Thailanda alături de familia ei, Laura Cosoi a revenit în România. Actrița și-a încărcat bateriile în această vacanță exotică și s-a bucurat de timpul petrecut alături de soțul ei și fiicele lor.

Într-o postare făcută recent pe rețelele de socializare, Laura Cosoi le-a făcut mai multe confesiuni urmăritorilor ei. Actrița are un stil de viață activ și obișnuiește să facă mișcare. Însă, de când a revenit din vacanță, parcă nu mai are aceeași motivație. Vedeta a povestit pe larg despre această experiență și a menționat că a găsit mai multe scuze pentru a nu face sport. Însă, este pregătită să nu mai amâne asta și să revină la stilul ei de viață sănătos.

„De câteva zile, de când m-am întors acasă, îmi tot propun să fac sport. Să alerg în parc, să fac yoga, să înot… și totuși, de fiecare dată găsesc un motiv – sau mai multe – să nu o fac.

Azi dimineață, fără să mă mai complic prea mult cu gândurile și fără să-mi dau timp să găsesc scuze, am mers direct la sală. M-am urcat pe bandă, mi-am pus un episod din Seinfeld și am început să alerg. Nu vă povestesc asta pentru că ar fi un lucru extraordinar – nu este. Dar am realizat ceva: dacă nu mă mișc, dacă nu îmi pun corpul în mișcare, simt că îmi neglijez sănătatea, atât fizică, cât și mentală. Sportul nu e doar despre kilogramele pierdute sau despre cum arătăm, ci despre cum ne simțim. Este despre acea energie pe care o simți după ce faci mișcare, despre claritatea mentală și despre satisfacția că ai făcut ceva pentru tine.