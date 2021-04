Keanu Reeves are un look nou și este greu de recunoscut

Keanu Reeves a fost surprins recent de către paparazi în Berlin, acolo unde filmează cea de-a patra parte a filmului John Wick, dar și pentru Matrix 4. Dacă în ultimii ani ne-am obișnuit să îl vedem pe Keanu purtând o barbă mare, de data aceasta, actorul și-a surprins fanii cu un nou look. Acesta a renunțat la barbă și este greu de recunoscut.

Cu toate acestea, Keanu Reeves nu a scăpat de fanii care își doreau să îl cunoască personal. Potrivit publicației London News Today, actorul le-a zâmbit amabil și a purtat cu aceștia o conversație preț de câteva secunde.

Se pare că schimbarea de look a fost impusă de noul rol al actorului. Acesta îl va interpreta pe John Wick, în a patra parte a thriller-ului cu același nume. Regizorul filmului își dorește să surprindă publicul, și chiar a afirmat că personajul lui Keanu va trece printr-o serie de schimbări. „Avem idei și am stabilit întregul plan. Vrem să facem ceva mai mult cu John Wick 4. Încercăm să-l dezvoltăm. Atât eu cât și Dave suntem buni cascadori și coregrafi, și nu vrem să-l pierdem pe Keanu”, a spus regizorul Stahelsky, anunță site-ul redacția.ro.

Keanu Reeves are în prezent o relație cu Alexandra Grant, alături de care a fost văzut chiar și în Berlin. Cei doi sunt prieteni de foarte mult timp și prima colaborare profesională a lor a fost în 2011 când Alexandra s-a ocupat de ilustrarea cărții pe care Keanu a lansat-o în acel an, Ode to Happiness, și au mai colaborat și pentru cea de-a doua cartea a actorului, Shadows, lansată în 2015. În plus, în 2017 ei au înființat-o o editură care se numește X Artists Books, iar activitatea acesteia se concentrează pe „colaborări neobișnuite și cărți care nu au cu adevărat un loc pe piață pentru că sunt între genuri”, așa cum au explicat cei doi într-un interviu publicat în 2018 în Los Angeles Magazine.

