Kate Hudson s-a logodit. Cum arată inelul primit de vedetă

Toamna a început cu logodne în rândul celebrităților de top. După ce tocmai a fost anunțată logodna lui Britney Spears cu iubitul ei de lungă durată, actorul de origine iraniană Sam Ashgari, o altă relație de patru ani se îndreaptă spre oficializare.

La fel ca Spears în urmă cu două zile, și Kate Hudson a folosit Instagram ca să-și anunțe logodna și ca să-și arate superbul inel.

Actrița de 42 de ani a postat o fotografie adorabilă cu ea și Danny Fujikawa, în vârstă de 35 de ani. În imaginea cu cei doi la marginea oceanului se poate vedea clar inelul de pe degetul lui Kate. Aceasta nu a scris decât „Let’s go!”, adăugând emojiuri care simbolizează căsătoria.

Hudson și Fujikawa s-au afișat prima dată în public împreună în 2017, când au venit la premiera filmului Snatched. Pe atunci, apropiații lor spuneau că actrița îl place pentru că este un spirit liber și un muzician talentat, dar că relația lor nu este una neapărat serioasă.

În 2019, Hudson a postat pentru prima dată o fotografie în care, alături de ea și de cei trei copii ai săi, apărea și iubitul ei, semn că legătura dintre ei devenise suficient de puternică încât să-l considere parte din familie. De altfel, la începutul acestui an, actrița a sărbătorit Ziua Tatălui împărtășind pe Instagram mai multe fotografii personale și scriind: „Dragostea mea, pur și simplu ești cel mai strălucit tată. Cu toții te iubim atât de mult.”

Danny a cântat vocal și la chitară pentru o formație numită Chief și este co-proprietar al unei case de discuri, Lightwave Records.

Hudson poate fi văzută toamna asta în serialul Apple TV+ Truth Be Told și în filmul Mona Lisa and the Blood Moon, care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția și în care joacă o stripperiță din New Orleans.

Citește și:

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro