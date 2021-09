Gala MET 2021: apariții HOT pe covorul roșu (partea I)

Gala MET 2021 a avut loc în forță, după o pauză prelungită datorată pandemiei. Celebrând moda americană (tema expoziției găzduită anul acesta de Costume Institute de la Metropolitan Museum of Art din New York este In America: A Fashion Lexicon), gala a fost găzduită, ca întotdeauna, de Anna Wintour, celebra editoare a revistei Vogue, alături de câțiva invitați speciali.

Gala MET 2021 a prilejuit, așa cum era de așteptat, o mulțime de descinderi spectaculoase pe covorul roșu, cu actrițe, cântărețe, modele și sportive venite să celebreze moda americană și să își poarte cele mai cool ținute. O mulțime de cupluri au defilat, și ele, împreună – de fapt, gala de anul acesta marchează și prima apariție oficială a Rihannei și a lui ASAP Rocky, ca cuplu, pe covorul roșu.

În prima parte a galeriei noastre de la gala MET 2021, vezi ținutele purtate de celebritățile care au participat la cea mai mare sărbătoare a modei, defilând pe scările celebrului muzeu newyorkez. Printre invitații de anul acesta s-au numărat Kate Hudson, Jennifer Lopez, Irina Shayk, Donatella Versace, Emily Blunt, dar și britanica de origine română Emma Răducanu, care tocmai a câștigat US Open, făcând istorie drept prima sportivă venită din calificări care să câștige prestigiosul trofeu. Emma Răducanu a purtat o ținută Chanel cu această ocazie.

Gigi Hadid, Grimes, Hailey Bieber, Diane Kruger, Ella Emhoff s-au numărat, și ele, printre invitatele la gala MET 2021 – alături de Carey Mulligan, Isabelle Huppert, Janet Mock. Deși tema de anul acesta a fost moda americană, invitații nu au respectat neapărat acest dress code, astfel încât au ales ținute care proveneau predominant de la casele de la care își procură, de obicei, outfit-urile. Dar asta nu înseamnă ca gala a fost lipsită de momente fashion memorabile, atât printre femeile care au urcat scările de la MET, cât și printre bărbați, și ei prinși în jocul fashion.

Foto: Profimedia

