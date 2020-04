Jennifer Lopez, reuniune inedită cu fostul ei iubit, Sean „Diddy” Combs

Jennifer Lopez s-a alăturat rapper-ului Sean „Diddy” Combs în cadrul unui maraton de dans pe care l-a organizat într-un live pe Instagram pentru a strânge bani care vor fi donați către Direct Relief, o organizație non-profit care furnizează echipamente medicale comunităților care nu au posibilități financiare.

Artistul a strâns peste 3,4 milioane de dolari, sumă pe care organizația o va folosi pentru a ajuta comunitățile afectate de criza produsă de noul coronavirus.

Ceea ce a fost surprinzător a fost că Alex Rodriguez, partenerul lui Jennifer Lopez, s-a alăturat și el. „Vă iubesc și abia aștept să ne revedem din nou. Dumnezeu să vă ajute”, le-a spus Combs lui Jennifer Lopez și Alex Rodriguez.

Și Jennifer Lopez a ținut să îi răspundă artistului și i-a transmis că îl apreciază pentru ceea ce face. „Ne place ceea ce faci, vă iubim pe toți. Vrem să vă transmitem toată dragostea din lume din partea familiei noastre”, a spus Jennifer Lopez.

