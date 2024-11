Jennifer, fiica lui Bill Gates, a devenit mamă pentru a doua oară. Prima imagine cu mezina familiei

Jennifer Gates și soțul ei, Nayel Nassar, au devenit părinți pentru a doua oară. Vestea cea mare a fost dată chiar de fiica lui Bill Gates și a fostei sale soții, Melinda Gates, care a postat pe contul său de Instagram prima imagine cu fiica ei.

„V-o prezentăm pe Mia, care s-a născut de ziua noastră de căsătorie, a treia. Cel mai frumos cadou pe care ni l-am putut dori”, a scris Jennifer pe Instagram sâmbătă.

Tânăra mamă, în vârstă de 28 de ani, a împărtășit și o fotografie cu bebelușul ei dormind în pătuț, în timp ce sora ei mai mare, Leila, o privea cu curiozitate.

Jennifer și-a anunțat sarcina în luna iunie. Ea și-a dezvăluit burtica de gravidă într-o fotografie pe Instagram, în care apare și fiica ei în vârstă de 1 an.

„Leila, promovată la sora mai mare 💕”, a scris Jennifer Gates, etichetându-l pe soțul ei, Nayel Nassar, în descriere.

Melinda, în vârstă de 59 de ani, și-a transmis felicitările, spunând: „Nu aș putea fi mai încântată pentru voi, Nayel și Leila! Vă iubesc ❤”.

Melinda și Bill Gates au întâmpinat-o pe Jennifer în 1996, ulterior pe Rory, de 25 de ani, și pe Phoebe, de 21 de ani, în 1999 și, respectiv, 2002. Au fost căsătoriți timp de 27 de ani înainte de a dezvălui separarea lor în 2002, cu toate că Melinda a declarat pentru Times că s-au despărțit în secret cu mai mult de un an înainte. În martie 2023, Jennifer i-a făcut bunici.

Jennifer Gates s-a căsătorit cu Nayel Nassar în octombrie 2021, după aproape patru ani de relație. Nunta a avut loc la ferma lor din Westchester County, New York. De asemenea, o ecvestră desăvârșită și proprietară a Evergate Stables, Jennifer a declarat anterior că dragostea celor doi pentru acest sport a fost o parte din ceea ce i-a adus împreună.

În ceea ce îi privește pe frații lui Jennifer, Phoebe a confirmat că iubitul ei este Arthur Donald, nepotul lui Paul McCartney. Cei doi au stârnit primele zvonuri legate de o posibilă relație în octombrie 2023, când Phoebe a postat o fotografie cu Donald, de 25 de ani, într-o excursie la Paris. Cu toate acestea, în luna martie a anului următor, ea a refuzat să confirme pentru Bustle dacă formează un cuplu.

Rory, la rândul său, rămâne în principal departe de ochii publicului, dar a participat la un dineu de stat la Casa Albă cu mama sa în luna mai.

Invitată în cadrul emisiunii CBS Morning, Melinda Gates a vorbit pentru prima oară despre divorțul de Bill Gates, dezvăluind motivul care a dus la destrămarea mariajului lor. Aceasta a fost întrebată inclusiv dacă aventura pe care fostul său soț a avut-o în urmă cu 20 de ani a contribuit la decizia de a divorța.

„Cu siguranță cred în iertare, așa că am crezut că am rezolvat o parte din asta. Nu a fost un moment sau un lucru concret care s-a întâmplat. Pur și simplu a venit un moment în care mi-am dat seama că nu era sănătos și că nu puteam să am încredere în ceea ce aveam', a declarat Melinda.