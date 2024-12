Ilinca Vandici, detalii neștiute despre noua sa afacere. Ce investiții a făcut vedeta: „Îmi doresc ca femeile să descopere aceste esențe”

În urmă cu aproximativ o lună, Ilinca Vandici le-a împărtășit fanilor săi de pe rețelele de socializare o veste importantă: și-a îndeplinit un vis pe care îl avea de mult timp, lansându-și propria colecție de parfumuri. Produsele au fost disponibile inițial în stoc limitat, stârnind curiozitatea și interesul admiratorilor săi.

Conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al colecției, fiecare parfum de 50 ml are un preț de 499 de lei. Gama lansată de vedetă include trei variante exclusive: Harmony Rose Oud, Mystique Oud și Ombra di Luna, fiecare creat pentru a reflecta o latură distinctă a personalității.

Inspirată de succesul altor antreprenoare din industria parfumeriei, Ilinca Vandici a făcut pasul către lumea afacerilor. Cu ocazia lansării, a acordat un interviu în care a vorbit despre noua sa pasiune și despre cum a transformat un vis în realitate, dezvăluind detalii din culisele procesului creativ.

Afacerea vedetei este încă la început, însă speră că va deveni una prosperă și este optimistă în ceea ce privește evoluția sa.

Într-un interviu pentru FANATIK, Ilinca Vandici a discutat despre activitățile sale curente, relația specială cu fiul ei și vacanțele recente. Împreună cu Teo Trandafir, vedeta continuă să prezinte emisiunea Follow Us! la Kanal D.

„Pe parcursul anului simt că muncesc și fac diverse lucruri, ca să mă pot bucura în lunile de vară de momente de relaxare. De încărcarea bateriilor, de liniște și pace. Asta am făcut și vara aceasta care a fost una superbă. M-am bucurat la maxim de odihnă. Aveam nevoie să văd locuri noi, să mă încarc cu energie pentru ceea ce urmează toamna aceasta. Am avut o lună de vacanță și am împărțit-o în mai multe etape. În prima parte am plecat cu Zian în Turcia, pentru că știu că îi place foarte tare acolo și am avut o vacanță extraordinară. Ne-am conectat, am împărtășit lucruri, ne-am bucurat împreună, am construit amintiri frumoase care cred că sunt cele mai importante. Apoi am plecat, împreună cu el, la mama, la Oradea. La final am ajuns și în Statele Unite și m-am reîntors cu energia fantastică de acolo. M-am bucurat și de această dată să revin în locuri dragi care m-au ajutat să îmi reîncarc bateriile. Eu încerc, și sper să reușesc, să cresc un copil care este în conexiune cu ceea ce se întâmplă în jurul lui. Îmi doresc să fie un om cu sufletul liniștit, cu picioarele pe pământ.”