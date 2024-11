Andreea Marin, reacție după derapajul lui Călin Georgescu privind nașterea prin cezariană: „Să ne ferească cine o mai putea”

Călin Georgescu, candidatul independent care se află pe primul loc în turul 1 al alegerilor prezidențiale, este un personaj politic care și-a făcut deja public discursul pro-rus, antisemit, pozițiile ultra-naționaliste și anti-europene, precum și o mulțime de opinii cel puțin controversate.

Printre părerile bizare exprimate de către Călin Georgescu, candidatul independent la președinția României, se numără și cea care face referire la intervenția chirurgicală de cezariană.

În urma afirmațiilor controversate făcute de Călin Georgescu despre nașterea prin cezariană, Andreea Marin a reacționat și a tras un semnal de alarmă cu privire la derapajul candidatului independent. Vedeta a ținut să își expună părerea, având în vedere că la rândul ei a născut prin cezariană la recomandarea medicilor.

„Doar atât de puțin ne trebuie oare să alegem un președinte de țară? Pot să vă spun că nu stau deloc pe tik tok, am intrat doar o dată să văd ce invenție este, când am aflat că frânturi din interviuri cu imaginea mea fac o grămadă de vizualizări – fără a fi postate de mine – și mi-am zis: „ia te uită ce treabă bună fac fără să vreau, ce-ar fi să…” după care, din lipsa timpului, am lăsat-o baltă. Dar am greșit, bineînțeles, azi aș fi putut să ajung departe, după cum se vede treaba în prezent.

De la cineva care a reușit, am aflat zilele acestea multe minunății, să aleg doar una: „să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin.” Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc „celebritatea” atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel, a fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne „lumineze” pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că… îi rup firul divin! Foarte interesant este faptul că, deși din mamă în fiică avem o relație foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des, în familia noastră, credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil că e greșit. Ce șanse am ratat! Omul cât trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!”, a transmis Andreea Marin pe contul ei de Facebook.