Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți pentru a doua oară: „O nouă bucurie în viața noastră”

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți. Creatoarea de conținut a născut pe 6 septembrie 2022 o fetiță. Cei doi mai au împreună o fiică, pe nume Zora.

Anunțul conform căruia Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți a fost confirmat de către creatoarea de conținut, care a publicat pe rețelele de socializare două imagini alături de partenerul ei și de fetița nou-născută. De asemenea, a transmis și un mesaj prin intermediul căruia dezvăluie ce nume au ales pentru cea mică.

Cu câteva săptămâni înainte să devină mamă pentru a doua oară, Alice Cavaleru a făcut o serie de confesiuni pe contul personal de Instagram cu privire la nașterea celui de-al doilea copil, mărturisind, la acea vreme, că își face probleme legat de cum va reacționa fetița ei, Zora.

„Aseară am avut o discuție „grea” cu Zora despre faptul că nu vrea să doarmă fără mine. O tot pregătesc pentru când o să plec la maternitate, dar nu prea am cu cine să vorbesc. Doar spune că nu vrea să doarmă fără mine și altceva nu vrea să audă. Mi-e greu să realizez că sunt universul ei și nu pot să-i garantez că o să fiu mereu alături de ea. De când era mică, îi tot spun că eu sunt în sufletul ei chiar și când nu sunt lângă ea, dar de fiecare dată când îi spun asta, plângem ca două fraiere. Îi pun mereu mâna pe piept și îi spun că eu sunt acolo și că trebuie doar să se gândească la mine, iar eu o să mă gândesc la ea oricât de departe m-aș afla”, a povestit Alice Cavaleru pe contul ei de Instagram.

Creatoarea de conținut a spus că se vede nevoită să o învețe pe fetița ei să nu mai fie atât de dependentă de ea.

„În curând o să o iau de la capăt: o să mai am o iubită care o să-mi rupă sufletul în bucățele de fiecare dată când o să vrea să stea doar cu mine, iar eu o să fiu nevoită să o învăț să se desprindă de mine și să-și întindă aripile…”, a mai declarat soția lui Vladimir Drăghia .

Alice Cavaleru a povestit că se regăsește în comportamentul fetiței sale, deoarece la fel se comporta și ea la acea vârstă în relația cu mama ei.

„O înțeleg perfect pe Zora pentru că atunci când eram mică îmi doream doar să stau cu mama mea. Pe la 6 ani am început să înțeleg că există pericole și că ea e mereu expusă la ele (conducea foarte mulți km în fiecare zi) și am trăit mulți ani cu teama că aș putea să o pierd. A și avut un accident grav (nu conducea ea, ci tata) pe când eram eu la grădiniță. S-a întâmplat într-o noapte și am fost atât de șocată încât m-am prefăcut că dorm când a trecut pe acasă înainte să meargă la spital.”