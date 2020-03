Actorul Idris Elba a fost depistat cu coronavirus

Idris Elba a anunțat pe contul său de Twitter faptul că a fost diagnosticat cu noul coronavirus. El a mai spus că și-a făcut testul după ce a aflat că a intrat în contact cu o persoană care avea virusul.

Actorul a spus că nu a prezentat simptome specifice coronavirusului, precum febră, oboseală sau tuse uscată. „În această dimineață am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Mă simt bine, până acum nu am avut simptome, dar de când am aflat, am decis să mă autoizolez. Stați acasă și fiți pragmatici. Vă voi ține la curent cu starea mea. Rămâneți pozitivi și nu vă panicați”, a spus Idris Elba pe Twitter în cadrul unui video în care e alături de soția sa, Sabrina Dhowre.

„Este extrem de serios. Acum este timpul să ne gândim serios la distanțarea socială și la spălatul pe mâini. Le-am spus tuturor celor din familie, colegilor și probabil că transparența este cel mai bun lucru pe care îl pot face acum”, a adăugat actorul, punctând faptul că mai sunt persoane precum el, care nu au prezentat simptome, dar care pot răspândi virusul deoarece nu se izolează.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how Im doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

