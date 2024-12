Actorul Cătălin Neamțu s-a despărțit de partenera lui de viață după 20 de ani de relație

Actorul și scenaristul Cătălin Neamțu s-a despărțit de partenera lui de viață, Cătălina, după 20 de ani de relație. Cei doi nu au fost căsătoriți și au împreună trei copii, Petru, Zoe și Smaranda.

Cătălin Neamțu este foarte discret atunci când vine vorba de viața lui personală. Acesta este cunoscut pentru contribuția adusă în calitate de actor și scenarist pentru diverse filme, seriale TV și emisiuni, „Triplu sec”, „Las Fierbinți”, „Ferma Vedetelor” și „Săriți de pe fix” fiind câteva dintre proiectele în care a putut fi văzut. El a fondat și o trupă de improvație, care se numește ImproVizați. Ca scenarist, și-a pus amprenta asupra unor emisiuni extrem de cunoscute publicului larg, și anume „Ce spun omânii”, „Vocea României” și „Cântă cu mine.”

În cadrul unui interviu acordat recent, Cătălin Neamțu a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de partenera lui de viață. Actorul a dezvăluit că separarea a avut loc în luna decembrie a anului 2022. Scenaristul nu a oferit detalii referitoare la motivele din spatele despărțirii, însă a recunoscut că în prezent trăiește o nouă poveste de dragoste.

„Eh… aici nu mai e așa din decembrie 2022. Nu am divorțat, pentru că nu am fost căsătoriți, dar suntem separați și singurele interacțiuni pe care le mai avem sunt legate de cei trei copii minunați pe care îi avem împreună: Smaranda, Petru și Zoe. În schimb, de o vreme am o iubită care mă echilibrează, mă completează și-mi este alături și în momentele bune și în cele rele, iar pentru asta îi mulțumesc”, a declarat Cătălin Neamțu pentru libertateapentrufemei.ro.