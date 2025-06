Riduri care spun o poveste: Ce nu ți-a zis nimeni despre pielea ta la menopauză?

Pentru multe femei, menopauza vine ca o furtună hormonală care nu iartă nici pielea. Dintr-odată, ceea ce înainte funcționa – o cremă hidratantă, un serum anti-aging, o mască glow – pare să nu mai aibă niciun efect. Apar uscăciunea, petele, roșeața, iar tenul devine mai sensibil ca niciodată. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele acestor schimbări? Și cum putem ajuta pielea să traverseze această etapă fără să ne pierdem încrederea în noi?

Aflăm de la Dr. Rucsandra Dascălu, medic primar dermatologie la Regina Maria, cum să avem grijă de pielea noastră odată cu instalarea menopauzei – dincolo de mituri și rutine anti-aging.

ELLE: Ce se întâmplă cu pielea noastră când hormonii își pierd busola?

Dr. Rucsandra Dascălu: După instalarea menopauzei, pielea trece prin multe schimbări – totul pornește de la scăderea estrogenului. Devine mai uscată, mai sensibilă și mai ușor de iritat, pentru că se produce mai puțin sebum. În același timp, scade și colagenul, așa că pielea se subțiază, își pierde fermitatea și apar riduri mai adânci. Rănile se vindecă mai greu, iar elasticitatea scade vizibil. Pot apărea pete maronii și zone cu pigmentare neuniformă, mai ales în zonele expuse la soare. Vasele de sânge devin mai vizibile, apar roșeața și o sensibilitate crescută la frig sau căldură. Unele femei observă și fire de păr nedorite pe bărbie sau buza superioară – un efect al dezechilibrului hormonal dintre estrogen și androgeni.

ELLE: Produsele cosmetice care funcționau înainte par să nu mai aibă niciun efect. Ce se întâmplă?

Dr. Rucsandra Dascălu: Pielea femeilor tinere are mai mult colagen, elastină și o hidratare naturală mai bună. După menopauză, colagenul poate scădea cu până la 30% în primii cinci ani, ceea ce face pielea mai subțire, mai uscată și mai reactivă. Bariera cutanată este slăbită, iar producția de sebum scade.

De aceea, pielea matură are nevoie de produse mai emoliente, cu ceramide, acid hialuronic și uleiuri vegetale. Altfel, pot apărea iritații sau uscăciune accentuată.

Nevoile pielii se schimbă odată cu vârsta: cea tânără are nevoie de hidratare ușoară și protecție solară, în timp ce pielea matură necesită stimularea colagenului, corectarea pigmentării, hidratare profundă și formule blânde. La menopauză, pielea devine și mai sensibilă la ingrediente active, așa că ce funcționează la 25 de ani poate fi prea agresiv după 50.

ELLE: Cât de eficiente sunt, în realitate, produsele anti-aging în această etapă a vieții? Pot ele cu adevărat să întârzie sau să estompeze semnele vizibile ale menopauzei?

Dr. Rucsandra Dascălu: Produsele anti-aging pot fi eficiente în perioada menopauzei, dar e important să avem așteptări realiste. Nu pot opri procesele hormonale sau îmbătrânirea biologică, însă, folosite corect și constant, pot estompa vizibil unele dintre semnele acestei etape.

1/Ce pot face cu adevărat

Aceste produse pot îmbunătăți aspectul pielii – reduc liniile fine și ridurile superficiale, oferind un ton mai uniform și mai luminos. Hidratează intens și repară bariera cutanată afectată de uscăciune, datorită ingredientelor precum acidul hialuronic, ceramidele sau ureea. În plus, retinoizii, peptidele și vitamina C stimulează sinteza de colagen, dar efectele apar doar după câteva luni de utilizare consecventă. Petele pigmentare pot fi atenuate cu ajutorul niacinamidei, acidului azelaic și vitaminei C, în formule special create pentru pielea matură.

2/Ce nu pot face

Produsele anti-aging nu pot ridica țesuturile lăsate, nu șterg ridurile adânci și nu refac complet elasticitatea pierdută. Aceste limite sunt naturale și nu țin de calitatea produsului, ci de procese biologice profunde. Eficiența lor depinde de calitatea ingredientelor, de aplicarea constantă (minim 8–12 săptămâni) și de stilul de viață: hidratare suficientă, somn odihnitor, protecție solară zilnică și evitarea fumatului.

3/Ce ingrediente merită atenție

Cele mai eficiente formule pentru pielea matură includ retinoizi (retinol, retinaldehidă), peptide pentru regenerare și fermitate, vitamina C pentru luminozitate, niacinamidă pentru uniformizare și calmare, ceramide și acid hialuronic pentru hidratare. Iar peste toate, SPF-ul zilnic rămâne cel mai eficient „anti-aging' pe termen lung.

Produsele anti-aging nu șterg timpul, dar pot încetini ritmul lui, ajutând pielea să fie mai hidratată, mai fermă și mai uniformă – adică mai sănătoasă și mai îngrijită.

ELLE: Care sunt ingredientele-cheie din produsele anti-aging care au eficiență dovedită pentru pielea matură?

Dr. Rucsandra Dascălu: Când vorbim despre anti-aging cu adevărat eficient, alegerea ingredientelor face diferența. Pentru pielea matură, există câteva substanțe-cheie cu eficiență dovedită în reducerea semnelor vizibile ale îmbătrânirii.

1/ Stimularea colagenului și fermitate:

Retinoizii sunt considerați standardul de aur în anti-aging – accelerează reînnoirea celulară și stimulează sinteza de colagen, reducând vizibil ridurile. Trebuie introduși treptat și cu prudență, pentru că pot irita pielea. Peptidele (precum matrixyl, argireline sau peptidele de cupru) susțin fermitatea, semnalând pielii să producă mai mult colagen și elastină. Vitamina C, în formă stabilizată (acid L-ascorbic), este un antioxidant puternic care luminează tenul, reduce petele și susține colagenul.

2/ Hidratare profundă și refacerea barierei cutanate:

Acidul hialuronic atrage și menține apa în piele, oferind volum și elasticitate, cu efect vizibil asupra ridurilor fine. Ceramidele și uleiurile emoliente precum jojoba sau shea repară bariera cutanată afectată de uscăciune, redând suplețea și confortul pielii.

3/ Uniformizare, exfoliere și protecție:

Niacinamida (vitamina B3) este ideală pentru reducerea inflamației, reglarea sebumului și uniformizarea nuanței pielii. Acizii exfolianți blânzi – AHA, BHA, PHA – ajută la îndepărtarea celulelor moarte și susțin regenerarea. Iar SPF-ul cu spectru larg (30–50) rămâne cel mai important pas anti-aging, mai ales după menopauză. Formulele ideale pentru pielea matură sunt fără parfum, au pH echilibrat și sunt testate dermatologic, pentru a minimiza riscul de iritații.

ELLE: Sunt anumite mituri sau informații greșite frecvente legate de îngrijirea pielii la menopauză?

Dr. Rucsandra Dascălu: Da, circulă multe mituri despre pielea la menopauză – și merită clarificate. Nu, nu e prea târziu să începi o rutină corectă – pielea reacționează bine și după 50 de ani, mai ales cu retinoizi, peptide și vitamina C. Exfolierea rămâne esențială, pentru că regenerarea încetinește. Prețul produselor nu garantează eficiența – contează ingredientele. SPF-ul e la fel de important la 60 ca la 30, iar scăderea estrogenului e responsabilă de multe schimbări, nu doar vârsta. Iar da, acneea poate apărea și la menopauză, sub formă hormonală, mai ales în zona bărbiei.

ELLE: Există un moment ideal pentru a începe rutina anti-aging?

Dr. Rucsandra Dascălu: Ideal, rutina anti-aging începe între 25 și 30 de ani, cu hidratare, antioxidanți (vitamina C, niacinamidă) și protecție solară zilnică. Între 30 și 50 de ani se adaugă retinol (în concentrații mici), peptide, acizi blânzi și ceramide pentru prevenirea ridurilor. După 50 de ani, pielea are nevoie de formule adaptate: retinoizi mai blânzi, uleiuri, acid hialuronic și SPF zilnic.

Îngrijirea constantă, începută la timp, ajută pielea să facă față mai bine schimbărilor aduse de menopauză. Prevenția e cel mai bun tratament.

ELLE: Ce alte obiceiuri, dincolo de creme și seruri, susțin sănătatea pielii în această perioadă?

Dr. Rucsandra Dascălu: La menopauză, o piele frumoasă începe din interior. Grăsimile bune (din pește, semințe, nuci), antioxidanții (din fructe colorate, ceai verde) și proteinele de calitate ajută elasticitatea și regenerarea. Vitaminele C, A, E, zincul și seleniul susțin fermitatea și luminozitatea pielii.

Bea suficientă apă (1,5–2 L/zi), limitează alcoolul și cafeaua, dormi bine și gestionează stresul – cortizolul crescut afectează colagenul. Nu uita de SPF zilnic și consult dermatologic regulat – unele schimbări ale pielii țin de hormoni, iar terapia potrivită poate face diferența.

Fumatul și expunerea la soare fără protecție accelerează îmbătrânirea. Când corpul e bine îngrijit, pielea arată asta.

În cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria, femeile aflate în această perioadă de tranziție au acces la Centre de Management al Menopauzei, unde pot beneficia de evaluări complete, planuri de tratament personalizate și sprijin medical adaptat fiecărei etape prin care trec. Astfel, fiecare femeie are la dispoziție un cadru sigur pentru a discuta despre schimbările prin care trece și pentru a primi îndrumarea necesară de a naviga prin această perioadă încrezătoare.

Echipele multidisciplinare oferă îngrijire integrată, de la consultații ginecologice și endocrinologice, până la suport pentru sănătatea osoasă, cardiovasculară și emoțională, pentru ca fiecare femeie să traverseze această perioadă cu încredere și echilibru.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro