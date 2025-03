Vlad Musta lansează „Cum să fiu” – o confesiune muzicală despre o iubire de neuitat

Vlad Musta revine în forță cu noul său single, „Cum să fiu”, o piesă profundă și emoționantă, ce surprinde zbuciumul sufletesc al unui om care nu poate merge mai departe după o despărțire. Cu versuri scrise de Florian Rus, Dorian Micu și Diana Rubinescu, și o producție semnată de Gabriel Stănoiu, melodia explorează dilema interioară a celui care încearcă să-și refacă viața, dar se confruntă cu amintirile unei iubiri imposibil de uitat.

„Cum să fiu” este o piesă destul de specială. De ce spun asta? Pentru că, deși nu este scrisă de mine, simt cumva că piesa aceasta parcă a fost făcută pentru mine. Se spune că uneori nimic nu este întâmplător. Nu eram foarte sigur de această sintagmă până acum, dar pot să spun că această piesă este dovada clară că nimic nu este întâmplător. Este fascinant cum cineva cu care nu am schimbat mai mult de trei vorbe până în prezent a reușit să pună pe hârtie niște versuri care mă descriu atât de bine. Mă refer aici la Florian și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce a făcut. Vreau ca oamenii să asculte piesa și să tragă singuri concluziile”, a declarat Vlad.

Lansarea acestui single confirmă încă o dată talentul lui Vlad Musta, un muzician care și-a construit cariera cu multă pasiune și dedicare. Născut în București, Vlad și-a început parcursul muzical la doar 15 ani, când a luat primele lecții de chitară. Un an mai târziu, și-a perfecționat și vocea, iar de atunci a continuat să își dezvolte abilitățile, ajungând să fie recunoscut pentru energia și prezența sa scenică aparte.

De-a lungul anilor, Vlad Musta a reușit să impresioneze prin evoluția sa constantă, câștigând în 2018 emisiunea The Four – Cei 4 și ajungând în finala Vocea României în 2023, sub îndrumarea Irinei Rimes. În prezent, își continuă activitatea muzicală alături de trupa de cover-uri Vox și își extinde orizonturile artistice participând în musicalul Heartbeat, care va avea loc pe 3 martie la Sala Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” din București. Aici, va juca alături de Daria Crișan, fiica lui Cătălin Crișan, și Karmen Simionescu, printre alții.

