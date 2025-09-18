UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție

UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 18.09.2025, 13:50,  de  ELLE.ro
UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție

UNDERCLOUD revine cu cea de-a 18-a ediție, între 18 septembrie și 5 octombrie, în 18 locații situate în zona istorică a Căii Griviței. Cu o abordare curatorială menită să ofere o panoramă onestă a mișcării de teatru independent din România, an după an, festivalul propune o serie impresionantă de evenimente și spectacole răspândite prin acest cartier istoric, într-un efort susținut de revitalizare urbană prin cultură. UNDERCLOUD este finanțat de Primăria sectorului 1 și co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025.

„UNDERCLOUD 18 este rezultatul unui drum parcurs cu curaj, cu atitudine și cu asumare, început într-o perioadă în care nimeni nu avea încredere în acest fenomen și foarte puțini validau susținerea și promovarea lui. Spectacolele din programul UNDERCLOUD se joacă de la început de către artiști liberi pentru spectatori lipsiți de prejudecăți și deschiși la ieșirea din zona de confort. UNDERCLOUD este despre comunitate, încredere, autenticitate, iar ediția de anul acesta adaugă continuitate, revitalizarea unui cartier emblematic – zona istorică a Căii Griviței, nașterea unor experiențe culturale inedite. UNDERCLOUD este mai mult decât un festival cool de teatru independent. UNDERCLOUD este un spirit, o mișcare. Vă așteptăm să fim UNDERCLOUD!”, spune Chris Simion-Mercurian, inițiatoarea și directoarea festivalului.

Spectacolul care va deschide festivalul, în data de 18 septembrie, de la ora 20:30, în spațiul neconvențional, dar foarte primitor de la Primitiv Plants (Calea Griviței 73-75), este Oameni și fiare, o dramatizare a romanului Viziunea vizuinii de Marin Sorescu. Spectacolul este realizat de Simona Măicănescu (actriță cu o carieră internațională excepțională, cunoscută pentru colaborările cu Lucian Pintilie, Vincenzo Natali și Marc Caro, apărând pe marele ecran alături de actrițe precum Catherine Deneuve și Monica Bellucci) și Mircea Florian (un adevărat pionier al muzicii electronice românești, implicat în numeroase proiecte interdisciplinare de avangardă și un artist multimedia cunoscut pe plan internațional). Oameni și fiare a avut succes și în Statele Unite ale Americii, surprinzând într-o manieră teatrală, intensă și plină de umor satira fină și universal valabilă a lui Marin Sorescu. Biletele, cât și informații suplimentare, sunt disponibile aici.

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, tot la Primitiv Plants, scriitoarea și jurnalista Diana Popescu va susține un eveniment inedit, bazat pe volumul „Viața are abonament pe toate liniile”, o carte iscată în urma bunului obicei al autoarei de a ciuli urechile în mijloacele de transport în comun cu care străbate zi de zi Bucureștiul, culegând povestiri și întâmplări pe cât de nostime pe atât de reprezentative pentru oraș, așa cum este el: întâi și-ntâi o comunitate. Buletin de București este un eveniment gândit ca o lectură performativă și interactivă, în care spectatorii au șansa să devină actori, alături de autoarea Diana Popescu, sub îndrumarea unui regizor profesionist. Astfel, publicul va avea oportunitatea unică de a deveni protagonist în poveștile cu care rezonează și de a privi poveștile din București dintr-o perspectivă amuzantă, într-o atmosferă relaxantă. Se va râde, se va interpreta, a nu se rata, mai ales că evenimentul are loc de ziua Bucureștiului. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

La granița dintre teatru, dans, comedie fizică, performance art și prelegere academică, spectacolul în limba engleză Herviss Family este un spectacol proiectat să sfideze orice etichetă restrictivă și orice sertar critic în care ar putea fi îndesat. Publicul interesat de artă subversivă și transgresivă va avea așadar parte de un adevărat regal, în data de 21 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Dramaturgilor Români, în Sala Iosif Naghiu. Informații suplimentare și biletele sunt disponibile aici.

Miercuri, 24 septembrie, de la ora 20:45, în curtea UNARTE, iubitorii teatrului contemporan au ocazia să vadă un spectacol după un text câștigător al Premiului Obie, unul dintre cele mai prestigioase premii pentru dramaturgie din America. Este vorba despre Red Speedo, un spectacol în regia lui Mihai Băltescu după un text de Lucas Hnath, care abordează o temă pe cât de importantă, pe atât de rar discutată: care este costul moralității în sistemul socio-economic în care trăim? Cum se face că am dezvoltat o societate în care comportamentul etic este mai degrabă un privilegiu decât o normă? Spectacolul este de neratat pentru cei care văd în teatru un forum al ideilor nuanțate și mai revoluționare decât par. Biletele sunt disponibile aici.

Pentru iubitorii mișcării poetice, a teatrului fundamentat pe o relație de intimitate asumată între performeri și public, spectacolul Smaranda, conceput și jucat de Cristina Tudor promite a fi o cale de acces înspre recunoașterea și validarea propriei sensibilități artistice. Smaranda face parte dintr-o explorare îndelungată a propriilor experiențe de familie, fiind al treilea dintr-o serie de spectacole interdisciplinare realizate de autoare în ultimii zece ani. Încurajarea cunoașterii de sine este unul dintre obiectivele declarate ale acestui spectacol, urmărit atât prin contactul cu propria memorie, cât și prin interactivitatea încurajată și autentică între performer și public. Unica reprezentație din cadrul UNDERCLOUD va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 19:00, la Grivița Creative Corner. Biletele sunt disponibile aici, iar pentru mai mult context, persoanele interesate sunt invitate să citească acest interviu cu Cristina Tudor.

Și pentru că unul dintre cele mai remarcabile elemente ale spiritului UNDERCLOUD este tocmai această interactivitate surprinsă și în spectacolul de mai sus, recomandăm și spectacolul Concert pentru vocea mea și chitara ta, care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 20:30, în curtea UNARTE. Acesta este un concept inedit de concert de cover-uri fără structură fixă, în care Doina Antohi și Vlad Gălățianu se lasă conduși și inspirați de feedback din partea publicului, într-un joc amuzant și spontan de schimburi de idei, sugestii și povestiri, ducând la apariția unor piese improvizate. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Programul festivalului UNDERCLOUD ascunde corespondențe inedite, care se configurează în linii curatoriale subtile. Una dintre acestea este descoperirea relevanței actuale ale unor personalități istorice, prin intermediul artelor performative. Un prim exemplu pentru acest fir roșu este performance-ul Peggy: dependentă de artă, conceput și interpretat de Irina Movilă. Spectacolul este bazat pe viața și excentricitățile lui Peggy Guggenheim, o celebră colecționară de artă și susținătoare înfocată a unor artiști ca Jackson Pollock, Max Ernst, Marcel Duchamp și Constantin Brâncuși, având o contribuție uriașă la recunoașterea lor ca repere universale ale artei moderne. Reprezentația va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 20:00, tot în curtea UNARTE. Biletele sunt disponibile aici.

Înscris în aceeași direcție curatorială este și spectacolul-lectură Scrisori către Doti, bazat pe corespondența dintre Radu Stanca și soția sa Dorina (Doti) Stanca. Pentru regizoarea Amalia Iorgoiu, descoperirea acestei corespondențe a reprezentat o adevărată revelație, un reper universal pentru expresia directă și autentică a dragostei în cea mai profundă formă. Spectacolul este jucat de Alexandrina Halic și Ionuț Grama și are universul sonor realizat de Luiza Zan. Reprezentația va avea loc pe 30 septembrie, de la ora 18:00, la Primitiv Plants, iar biletele sunt disponibile aici.

Spectacolul Baby Fever, în regia Mihaelei Sîrbu, abordează filosofia anti-natalistă într-o „comedie serioasă”, cu un umor nu doar binevenit, ci de-a dreptul necesar, investigând punctele de contact între feminism și mentalitățile tradiționale, între auto-determinare și sfaturile mai mult sau mai puțin solicitate de la cei dragi, între dificultatea de a lua o decizie și dificultatea de a trăi cu consecințele aferente. Reprezentația va avea loc pe 1 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români, iar biletele sunt disponibile aici.

Nu în ultimul rând, e de văzut spectacolul Cavalerul Inexistent, o producție a Teatrului de Artă București, pe un text de Sora Teodora, după romanul omonim al lui Italo Calvino. Așa cum proza lui Calvino înghiontește cititorul înspre o re-examinare a propriei realități, spectacolul este o cavalcadă stilistică și conceptuală aparte, un amestec curajos și minuțios de estetici oglindite unele în altele și o întoarcere pe dos a convențiilor, fiindcă uneori e nevoie să stai strâmb ca să judeci drept. Reprezentația va avea loc pe data de 3 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Ion Băieșu a Teatrului Dramaturgilor Români. Pentru mai multe informații și pentru bilete, publicul în căutarea unei experiențe teatrale „mind bending” este invitat să acceseze această pagină.

Acestea sunt doar câteva exemple de spectacole remarcabile din cadrul programului celei de-a 18-a ediții a Festivalului de Teatru Independent UNDERCLOUD. Programul complet, inclusiv evenimentele din cadrul MiniCloud (secțiunea de festival dedicată copiilor), este disponibil pe site-ul oficial.

Cele mai vândute colecții!
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) James Bond - Aston Martin Collection (V12 Vanquish, DB5, DBS) 290 RON Cumpără acum
James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) James Bond 007 - Q Glider (No Time to Die) 349 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
The Institute prezintă Diploma Show 2025: 143 de lucrări ale noii generații de artiști, arhitecți și designeri, între 3-12 octombrie la ARCUB - Hanul Gabroveni
Lifestyle
The Institute prezintă Diploma Show 2025: 143 de lucrări ale noii generații de artiști, arhitecți și designeri, între 3-12 octombrie la ARCUB - Hanul Gabroveni
Coregrafia apei, într-un spectacol unic la București
Lifestyle
Coregrafia apei, într-un spectacol unic la București
Ești o femeie singură? Avantaje ale singurătății care te pot menține în tiparul de evitare a unui potențial partener
Lifestyle
Ești o femeie singură? Avantaje ale singurătății care te pot menține în tiparul de evitare a unui potențial partener
Aspen European Strategic Forum: dialog strategic la București
Lifestyle
Aspen European Strategic Forum: dialog strategic la București
Cum a decurs prima zi de Impact Bucharest
Lifestyle
Cum a decurs prima zi de Impact Bucharest
10 filme care îți vor alunga plictiseala și îți vor readuce buna dispoziție
Lifestyle
10 filme care îți vor alunga plictiseala și îți vor readuce buna dispoziție
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Cât costă cursurile la academia deținută de Nicoleta Luciu în Brașov: „Începem înscrierile. Vor fi 12 ședințe”
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din lifestyle
Îți dorești ca partenerul tău de cuplu să te iubească necondiționat? De ce această perspectivă te sabotează
Îți dorești ca partenerul tău de cuplu să te iubească necondiționat? De ce această perspectivă te sabotează
Lifestyle

Ai acest vis ca partenerul să te iubească necondiționat. Doar că din acest unghi responsabilitatea ta în cuplu nu există.

+ Mai multe
10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile
10 staruri care au strălucit în 2025 în roluri remarcabile
Lifestyle

Iată care sunt starurile care au avut prestații excepționale în 2025 și care promit că nu se vor opri aici.

+ Mai multe
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
Programul complet al UNDERCLOUD, primul festival de teatru independent din România
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC