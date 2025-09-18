UNDERCLOUD, cel mai important festival de teatru independent din România, revine cu cea de-a 18-a ediție.

UNDERCLOUD revine cu cea de-a 18-a ediție, între 18 septembrie și 5 octombrie, în 18 locații situate în zona istorică a Căii Griviței. Cu o abordare curatorială menită să ofere o panoramă onestă a mișcării de teatru independent din România, an după an, festivalul propune o serie impresionantă de evenimente și spectacole răspândite prin acest cartier istoric, într-un efort susținut de revitalizare urbană prin cultură. UNDERCLOUD este finanțat de Primăria sectorului 1 și co-finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul Programului „București. Împreună” 2025.

„UNDERCLOUD 18 este rezultatul unui drum parcurs cu curaj, cu atitudine și cu asumare, început într-o perioadă în care nimeni nu avea încredere în acest fenomen și foarte puțini validau susținerea și promovarea lui. Spectacolele din programul UNDERCLOUD se joacă de la început de către artiști liberi pentru spectatori lipsiți de prejudecăți și deschiși la ieșirea din zona de confort. UNDERCLOUD este despre comunitate, încredere, autenticitate, iar ediția de anul acesta adaugă continuitate, revitalizarea unui cartier emblematic – zona istorică a Căii Griviței, nașterea unor experiențe culturale inedite. UNDERCLOUD este mai mult decât un festival cool de teatru independent. UNDERCLOUD este un spirit, o mișcare. Vă așteptăm să fim UNDERCLOUD!”, spune Chris Simion-Mercurian, inițiatoarea și directoarea festivalului.

Spectacolul care va deschide festivalul, în data de 18 septembrie, de la ora 20:30, în spațiul neconvențional, dar foarte primitor de la Primitiv Plants (Calea Griviței 73-75), este Oameni și fiare, o dramatizare a romanului Viziunea vizuinii de Marin Sorescu. Spectacolul este realizat de Simona Măicănescu (actriță cu o carieră internațională excepțională, cunoscută pentru colaborările cu Lucian Pintilie, Vincenzo Natali și Marc Caro, apărând pe marele ecran alături de actrițe precum Catherine Deneuve și Monica Bellucci) și Mircea Florian (un adevărat pionier al muzicii electronice românești, implicat în numeroase proiecte interdisciplinare de avangardă și un artist multimedia cunoscut pe plan internațional). Oameni și fiare a avut succes și în Statele Unite ale Americii, surprinzând într-o manieră teatrală, intensă și plină de umor satira fină și universal valabilă a lui Marin Sorescu. Biletele, cât și informații suplimentare, sunt disponibile aici .

Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 19:00, tot la Primitiv Plants, scriitoarea și jurnalista Diana Popescu va susține un eveniment inedit, bazat pe volumul „Viața are abonament pe toate liniile”, o carte iscată în urma bunului obicei al autoarei de a ciuli urechile în mijloacele de transport în comun cu care străbate zi de zi Bucureștiul, culegând povestiri și întâmplări pe cât de nostime pe atât de reprezentative pentru oraș, așa cum este el: întâi și-ntâi o comunitate. Buletin de București este un eveniment gândit ca o lectură performativă și interactivă, în care spectatorii au șansa să devină actori, alături de autoarea Diana Popescu, sub îndrumarea unui regizor profesionist. Astfel, publicul va avea oportunitatea unică de a deveni protagonist în poveștile cu care rezonează și de a privi poveștile din București dintr-o perspectivă amuzantă, într-o atmosferă relaxantă. Se va râde, se va interpreta, a nu se rata, mai ales că evenimentul are loc de ziua Bucureștiului. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

La granița dintre teatru, dans, comedie fizică, performance art și prelegere academică, spectacolul în limba engleză Herviss Family este un spectacol proiectat să sfideze orice etichetă restrictivă și orice sertar critic în care ar putea fi îndesat. Publicul interesat de artă subversivă și transgresivă va avea așadar parte de un adevărat regal, în data de 21 septembrie, de la ora 19:00, la Teatrul Dramaturgilor Români, în Sala Iosif Naghiu. Informații suplimentare și biletele sunt disponibile aici .

Miercuri, 24 septembrie, de la ora 20:45, în curtea UNARTE, iubitorii teatrului contemporan au ocazia să vadă un spectacol după un text câștigător al Premiului Obie, unul dintre cele mai prestigioase premii pentru dramaturgie din America. Este vorba despre Red Speedo, un spectacol în regia lui Mihai Băltescu după un text de Lucas Hnath, care abordează o temă pe cât de importantă, pe atât de rar discutată: care este costul moralității în sistemul socio-economic în care trăim? Cum se face că am dezvoltat o societate în care comportamentul etic este mai degrabă un privilegiu decât o normă? Spectacolul este de neratat pentru cei care văd în teatru un forum al ideilor nuanțate și mai revoluționare decât par. Biletele sunt disponibile aici .

Pentru iubitorii mișcării poetice, a teatrului fundamentat pe o relație de intimitate asumată între performeri și public, spectacolul Smaranda, conceput și jucat de Cristina Tudor promite a fi o cale de acces înspre recunoașterea și validarea propriei sensibilități artistice. Smaranda face parte dintr-o explorare îndelungată a propriilor experiențe de familie, fiind al treilea dintr-o serie de spectacole interdisciplinare realizate de autoare în ultimii zece ani. Încurajarea cunoașterii de sine este unul dintre obiectivele declarate ale acestui spectacol, urmărit atât prin contactul cu propria memorie, cât și prin interactivitatea încurajată și autentică între performer și public. Unica reprezentație din cadrul UNDERCLOUD va avea loc joi, 25 septembrie, de la ora 19:00, la Grivița Creative Corner. Biletele sunt disponibile aici , iar pentru mai mult context, persoanele interesate sunt invitate să citească acest interviu cu Cristina Tudor.

Și pentru că unul dintre cele mai remarcabile elemente ale spiritului UNDERCLOUD este tocmai această interactivitate surprinsă și în spectacolul de mai sus, recomandăm și spectacolul Concert pentru vocea mea și chitara ta, care va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 20:30, în curtea UNARTE. Acesta este un concept inedit de concert de cover-uri fără structură fixă, în care Doina Antohi și Vlad Gălățianu se lasă conduși și inspirați de feedback din partea publicului, într-un joc amuzant și spontan de schimburi de idei, sugestii și povestiri, ducând la apariția unor piese improvizate. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Programul festivalului UNDERCLOUD ascunde corespondențe inedite, care se configurează în linii curatoriale subtile. Una dintre acestea este descoperirea relevanței actuale ale unor personalități istorice, prin intermediul artelor performative. Un prim exemplu pentru acest fir roșu este performance-ul Peggy: dependentă de artă, conceput și interpretat de Irina Movilă. Spectacolul este bazat pe viața și excentricitățile lui Peggy Guggenheim, o celebră colecționară de artă și susținătoare înfocată a unor artiști ca Jackson Pollock, Max Ernst, Marcel Duchamp și Constantin Brâncuși, având o contribuție uriașă la recunoașterea lor ca repere universale ale artei moderne. Reprezentația va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 20:00, tot în curtea UNARTE. Biletele sunt disponibile aici .

Înscris în aceeași direcție curatorială este și spectacolul-lectură Scrisori către Doti, bazat pe corespondența dintre Radu Stanca și soția sa Dorina (Doti) Stanca. Pentru regizoarea Amalia Iorgoiu, descoperirea acestei corespondențe a reprezentat o adevărată revelație, un reper universal pentru expresia directă și autentică a dragostei în cea mai profundă formă. Spectacolul este jucat de Alexandrina Halic și Ionuț Grama și are universul sonor realizat de Luiza Zan. Reprezentația va avea loc pe 30 septembrie, de la ora 18:00, la Primitiv Plants, iar biletele sunt disponibile aici .

Spectacolul Baby Fever, în regia Mihaelei Sîrbu, abordează filosofia anti-natalistă într-o „comedie serioasă”, cu un umor nu doar binevenit, ci de-a dreptul necesar, investigând punctele de contact între feminism și mentalitățile tradiționale, între auto-determinare și sfaturile mai mult sau mai puțin solicitate de la cei dragi, între dificultatea de a lua o decizie și dificultatea de a trăi cu consecințele aferente. Reprezentația va avea loc pe 1 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Iosif Naghiu a Teatrului Dramaturgilor Români, iar biletele sunt disponibile aici .

Nu în ultimul rând, e de văzut spectacolul Cavalerul Inexistent, o producție a Teatrului de Artă București, pe un text de Sora Teodora, după romanul omonim al lui Italo Calvino. Așa cum proza lui Calvino înghiontește cititorul înspre o re-examinare a propriei realități, spectacolul este o cavalcadă stilistică și conceptuală aparte, un amestec curajos și minuțios de estetici oglindite unele în altele și o întoarcere pe dos a convențiilor, fiindcă uneori e nevoie să stai strâmb ca să judeci drept. Reprezentația va avea loc pe data de 3 octombrie, de la ora 19:00, în Sala Ion Băieșu a Teatrului Dramaturgilor Români. Pentru mai multe informații și pentru bilete, publicul în căutarea unei experiențe teatrale „mind bending” este invitat să acceseze această pagină .

Acestea sunt doar câteva exemple de spectacole remarcabile din cadrul programului celei de-a 18-a ediții a Festivalului de Teatru Independent UNDERCLOUD. Programul complet, inclusiv evenimentele din cadrul MiniCloud (secțiunea de festival dedicată copiilor), este disponibil pe site-ul oficial .

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro