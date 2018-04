Una dintre vedetele noastre preferate a fost votată cea mai admirată femeie din lume

Faimoasa actriță Angelina Jolie ocupă locul întâi in clasamentul YouGov încă din 2015. Vestea a venit după ce agenția londoneză de market research a organizat un sondaj de opinie la care au luat parte 37.000 de oameni din 35 de țări diferite.

Întrebarea adresată participanților a fost „Cine consideri că sunt cele mai admirate 20 de persoane de pe glob?”. Lista a fost apoi împărțită in două categorii distincte: femei si bărbați.

Sub Angelia Jolie se afla în top pe locurile II, III si IV Michelle Obama, Oprah Winfrey și Regina Elisabeta a II-a, fiind apoi urmate de Hillary Clinton, Emma Watson și Malala Yousafzai.

Pe când topul feminin a fost dominat entertainers, în clasamentul masculin predomină personaje puternice din lumea afacerilor si politică, pe locul I clasându-se nimeni altul decât Bill Gates care a ocupat acest loc încă de la primul sondaj efectuat vreodată.

Bill Gates and Angelina Jolie are the most admired man and woman in the world, our new 35-country study finds. Barack and Michelle Obama are second in each category, while Jackie Chan and Oprah Winfrey come third https://t.co/RzfYg4DJB8 pic.twitter.com/quXFXQ0KU0

— YouGov (@YouGov) April 11, 2018