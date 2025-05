TIFF.24 se deschide cu un omagiu adus actorului Florin Piersic și un film irlandez despre a doua șansă: Christy

. A 24-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (Cluj-Napoca, 13-22 iunie 2025) va fi deschisă de Christy (r. Brendan Canty, Irlanda / Marea Britanie, 2025), o poveste plină de speranță despre maturizare și puterea de a o lua de la capăt, premiată la Berlin. Filmul va fi proiectat pe marele ecran din Piața Unirii vineri, 13 iunie, de la ora 20:45, în cadrul unui eveniment special precedat de un omagiu adus actorului Florin Piersic, care va primi un Premiu de Excelență. Este doar începutul maratonului cinematografic de excepție cu care TIFF și-a obișnuit publicul de 24 de ani încoace.

Biletele pentru Gala de Deschidere au fost puse în vânzare online.

Christy, un băiat fără familie dintr-o suburbie irlandeză, se trezește într-un moment de cumpănă: în curând face 18 ani, iar asta înseamnă că nu va mai putea locui într-un centru de plasament. Așa ajunge în grija fratelui său vitreg, care încearcă să-și construiască o familie, așa cum nu a avut niciodată. Deși la început cei doi nu au multe de împărțit, aceștia ajung să se confrunte și să facă pace cu traumele trecutului în această emoționantă „felie de viață” populată de personaje pitorești în care pulsează viața.

Lungmetrajul de debut al regizorului Brendan Canty – cunoscut pentru videoclipul Take Me to Church al lui Hozier și scurtmetrajele sale premiate – a avut premiera la Berlinale, în secțiunea Generation 14plus, unde a câștigat Marele Premiu. Screen International descrie Christy ca fiind „cel mai puternic și autentic atunci când portretizează doi băieți care au pierdut totul și nu mai au încredere în nimeni, nici măcar unul în celălalt.” O parte din echipa filmului va fi prezentă la Cluj, pentru deschiderea TIFF.

Filmul inaugurează și noua secțiune competițională TIFF, Teen Spirit, dedicată explorării culturii și universului tinerilor. Selecția va cuprinde 9 titluri – atât ficțiuni, cât și documentare – evaluate de un juriu format din adolescenți cu vârste între 16 și 20 de ani. Mai multe detalii vor fi anunțate în curând.

Gala de Deschidere TIFF.24 va fi completată de un moment special dedicat vieții și carierei uneia dintre cele mai mari personalități din cinematografia noastră – Florin Piersic. Îndrăgitul actor și-a anunțat prezența la Gală alături de familie, prieteni și alte staruri ale filmului românesc și va primi un Premiu de Excelență. Născut la Cluj, Piersic este un simbol al scenei și cinematografiei românești, un actor cu un farmec inconfundabil, recunoscut pentru vocea caldă, prezența impunătoare și carisma ce captivează publicul chiar și astăzi. De-a lungul unei cariere impresionante de peste șase decenii, acesta a dat viață unor personaje legendare, devenind un reper cultural pentru generații întregi. În 2010, Florin Piersic a fost imaginea TIFF, alături de fiul său, Florin Piersic Jr.

Organizatorii anunță și alte surprize pentru 13 iunie. Programul complet al TIFF.24 va fi anunțat în curând și va include peste 200 de filme, cine-concerte și evenimente.

