Noiembrie devine IRIDESCENT. Începe festivalul internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului

În mijlocul tuturor tensiunilor și conflictelor există o forță subtilă care ne poate aduce împreună: curajul de a ne privi vulnerabilitățile și de a ne mișca cu ele spre teritorii neimaginate încă. Mișcarea, corpul și coregrafia ideilor ne dau energia și inspirația de a imagina noi lumi. Lumi mai bune, spații mai generoase, gesturi mai calde și mai umane.

În luna noiembrie este timpul să (re)descoperi puterea transformatoare a dansului și a ideilor în cadrul IRIDESCENT – festival internațional de dans contemporan și alte reconfigurări ale sensibilului. Vino să vezi 10 spectacole internaționale de dans contemporan și performance prezentate în premieră în România, tururi ghidate și ateliere de dans.

În contextul celebrării celor 20 de ani de existență a Centrului Național al Dansului București, IRIDESCENT a ajuns la cea de-a treia ediție. IRIDESCENT este locul în care dansul, emoția și ideile pot revoluționa, construi și imagina viitoruri mai bune, toate pornind dintr-un prezent iridescent, în care diversitatea în tot spectrul său este apreciată cu adevărat.

Pe parcursul lunii noiembrie, ai ocazia să explorezi peste 20 de evenimente care se vor desfășura atât la Centrul Național al Dansului, organizatorul festivalului, cât și la Teatrul Național București, Teatrul Odeon sau CINETic.

PROGRAM SPECTACOLE

► 1 noiembrie

BPM — Beats per Millennium [RO]

(de/cu Simona Dabija) @ CNDB

Spectacolul prezintă evoluția scenei de clubbing în România și cum ringul de dans devine un spațiu de întâlnire și schimb de experiențe, lipsit de prejudecăți, în care identitatea se remodelează, iar comunitățile se construiesc firesc.

► 3 noiembrie

Figuring Age [HU]

(concept, coregrafie și producție: Boglárka Börcsök&Andreas Bolm) @ CNDB

Un spectacol imersiv situat la limita dintre dans, teatru și film, care arată cum corpul îmbătrânit nu conține doar un singur corp. Mai degrabă, este alcătuit din multiple corpuri stratificate în timp și degradare, în amintiri și experiențe.

► 4 noiembrie

Memetics [RO]

(concept & coregrafie: Sergiu Diță) @ Teatrul Național București

Un spectacol de dans contemporan inspirat din cultura digitală, care propune o viziune fragmentată a realității, de tip scrolling, cu elemente pop, trenduri, argou al internetului și imagini virale promovate în era Web 2.0.

► 10 noiembrie

Collective Cadence [RO]

(creat și interpretat de Simona Deaconescu & Grigore Burloiu) @ CNDB

O conferință performativă despre rolul ritmului în capturarea și diseminarea dorințelor și temerilor colective. Collective Cadence prezintă cadențe nedisciplinate și imprevizibile, care integrează Inteligența Artificială ca instrument speculativ de generare de sunet și text.

► 12 noiembrie

Transformability: Forever [partly musical] [BG]

(idee, regie, coregrafie: Willy Prager) @ CNDB

Care este relația societății de consum, cu performativitatea sa din ce în ce mai accentuată, cu dansul în contextul capitalismului? Pornind de la un text filosofic, performerii sunt plasați în cadrul conceptual al unei societăți progresiste, mișcându-se adesea pe muchia fericirii false, ducând la o stare de plăcere imposibilă și epuizare completă.

► 14 noiembrie

NOX [FR]

(coregrafie și performance: Léa Vinette) @ CNDB

NOX este o încercare de a aprecia lipsa de lumină și de a înțelege cum întunericul ne deschide ușile către percepție și introspecție.

► 19 noiembrie

Terminal Beach [DE]

(coregrafie: Moritz Ostruschnjak) @ Teatrul Odeon

Terminal Beach creează imaginea lipsei noastre de cuvinte în fața vremurilor viitoare. Într-o lume insesizabilă, opacă, neagră ca noaptea, dansatorii se agață de familiar și își flutură steagurile ca niște revoluționari…

► 22 noiembrie

Premiile CNDB x Warp Renderings [DE]

(concept, coregrafie, interpretare: Sergiu Matis) @ Teatrul Național București

Gala Premiilor CNDB este un eveniment de recunoaștere a celor care au contribuit și au confirmat valoarea pe care dansul și cultura coregrafică contemporană o au în societate. După decernarea premiilor, publicul va vedea spectacolul Warp Redernings, care explorează modul în care imaginile estetizate ale peisajelor au distorsionat relația societății contemporane cu lumea naturală.

► 24 noiembrie

Toi, moi, Tituba… [FR]

(direcție artistică și interpretare: Dorothée Munyaneza) @ CNDB

Tituba, vrăjitoarea de culoare implicată în procesele de la Salem din secolul al XVII-lea, este punctul de plecare pentru acest spectacol, care abordează problema memoriei și moștenirii.

► 26 noiembrie

Unstable Comrades [RS]

(concept și coregrafie: Igor Koruga) @ CNDB

Performance-ul explorează și reflectă asupra unor modalități noi de a combate capitalismul prin prisma identităților fluide și interoghează moștenirea emancipării queer printr-un proces constant de constituire și deformare a rezistenței, influențat atât de valorile societăților „liberale' occidentale, cât și de valorile socialiste pentru o societate mai justă.

► Alte reconfigurări ale sensibilului

Cu ocazia renovării și remodelării care vor transforma Sala Omnia în principalul sediu al Centrului Național al Dansului București, se vor organiza tururi ghidate deschise publicului larg, o ocazie de a face legătura între straturile uitate ale istoriei recente și viitorul acestei instituții. Participarea la tururi este gratuită, iar acestea vor fi organizate în data de 2 noiembrie (înscriere aici) și în data de 17 noiembrie (înscriere aici).

În data de 5 noiembrie, la CNDB, publicul este invitat la instalația performativă Cyber-Body-Systems (echipa artistică: Daniela Brill, Cip Făcăeru, Raluca Ghiță, Andrei Raicu) pentru a chestiona modul în care digitalul se răsfrânge asupra corpului nostru. Stage for Digital, Contagious, and Networked Bodies and Code++ (realizat de artiștii Jorge Guevara și Naoto Hieda) este un alt performance care poate să fie văzut în data de 8 noiembrie, iar în ziua următoare, 9 noiembrie, poate fi explorată o instalație multimedia de dans, Temporal Spaces , (concept: Max Levy, Cosa Mentale – Célia Bétourné, Louis Cortes), la CINETic.

În data de 16 noiembrie va avea loc Idei pentru Planeta Pământ – Maraton de declarații, mesaje și idei @CNDB. Aici, publicul are ocazia să se lase inspirat de o serie de discursuri bazate pe principii din variate discipline, experiențe sau idei despre Planeta Pământ și despre cum putem să conducem prezentul către un viitor mai bun.

În ultima zi de festival, 27 noiembrie, publicul este invitat la CNDB la evenimentul Miercurea Lejeră – Idei afirmate performativ (concept de Eduard Gabia și Maria Baroncea, prezentat în colaborare cu Paul Dunca/Paula Dunker) și la petrecerea de închidere a festivalului cu DJ Set Totally Spice.

