Minelli a făcut senzație pe main stage-ul Untold Dubai, chiar imediat după lansarea noului său album, “Mixed Feelings” 

Minelli a sărbătorit lansarea noului său album, “Mixed Feelings”, cu un concert spectaculos pe main stage-ul Untold Dubai.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Minelli a făcut senzație pe main stage-ul Untold Dubai, chiar imediat după lansarea noului său album, “Mixed Feelings” 

Minelli a sărbătorit lansarea noului său album, „Mixed Feelings”, cu un concert spectaculos pe main stage-ul Untold Dubai. Alături de band-ul său, artista a oferit un show electrizant, plin de energie și emoție, iar publicul a reacționat cu aplauze și entuziasm. Pe lângă hiturile deja consacrate, precum „Rampampam”, Minelli a interpretat și piese noi de pe album, demonstrând încă o dată versatilitatea și maturitatea sa artistică.

Despre experiență, Minelli a declarat:

„Nu este prima dată când cânt în Asia, dar energia și reacția publicului de la Untold Dubai m-au surprins cu adevărat. M-am bucurat să simt această conexiune și să împărtășesc muzica mea cu atât de mulți oameni minunați într-un moment atât de special.”

Mixed Feelings – albumul care aduce hituri internaționale și colaborări surpriză

Pe 7 noiembrie, Minelli a lansat albumul „Mixed Feelings”, un proiect sincer și personal care reflectă evoluția ei artistică din ultimii ani. Albumul combină influențe dance, pop, urbane și electronice, conturând o identitate muzicală matură și sigură pe sine.

Tracklist-ul include atât hituri deja îndrăgite – „Disturbia”, „Bus Station” sau „RiTiTi” feat. Guaynaa – cât și colaborări de top cu artiști precum Busta Rhymes, Tobi Ibitoye și Natan & Shander. Piesa „Azúcar”, realizată împreună cu Busta Rhymes, vine însoțită de un videoclip plin de energie, surprinzând chimia artistică dintre cei doi și marcând un pas important în cariera internațională a artistei.

Mai mult decât atât, în ziua lansării, piesa „Azúcar” a fost inclusă în playlist-ul New Music Friday pe Spotify în țări precum: Elveția, Germania, Franța, Italia, Japonia, Islanda și America Latină, marcând un start internațional spectaculos pentru albumul „Mixed Feelings”.

Cu peste 2,5 miliarde de stream-uri, 6,8 miliarde de vizualizări și peste 22 de milioane de Shazams, Minelli rămâne una dintre cele mai influente artiste și compozitoare din Europa de Est, cu un impact global în continuă creștere.

Citește și:
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă

foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Temerarii, emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, a fost desemnată cea mai bună emisiune de business la gala TVmania
Lifestyle
Temerarii, emisiunea prezentată de Marta Ușurelu la Digi 24, a fost desemnată cea mai bună emisiune de business la gala TVmania
40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu marcați printr-o serie de evenimente speciale
Lifestyle
40 de ani de la moartea lui Gheorghe Ursu marcați printr-o serie de evenimente speciale
12 seriale fascinante, despre care nu știai că sunt bazate pe cărți
Lifestyle
12 seriale fascinante, despre care nu știai că sunt bazate pe cărți
Aveți copii, mulți ani împreună sau timp puțin? De ce este esențial să ieșiți la întâlnire în fiecare săptămână
Lifestyle
Aveți copii, mulți ani împreună sau timp puțin? De ce este esențial să ieșiți la întâlnire în fiecare săptămână
Ai tendința de a te izola atunci când ești în cuplu? De ce e foarte important să nu mai faci asta
Lifestyle
Ai tendința de a te izola atunci când ești în cuplu? De ce e foarte important să nu mai faci asta
15 actori celebri care au interpretat roluri dezamăgitoare
Lifestyle
15 actori celebri care au interpretat roluri dezamăgitoare
Libertatea
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Câți bani ar fi primit Karmen și Olga Barcari pentru participarea la Asia Express 2025. Au fost eliminate înainte de finala de la Antena 1
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat la Matei Balș de o săptămână
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Povestea de dragoste dintre Keo și Misty. Cum a început, de fapt, relația lor. „O să-i rămân mereu recunoscător”
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Cum arată Ramona Gabor nemachiată la 36 de ani: „Fără filtre, fără editări, doar pielea mea”. Secretul tenului ei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Magicianul Robert Tudor a trecut printr-o intervenție chirurgicală. De ce a fost internat și cum se simte în prezent
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cea mai frumoasă femeie din lume potrivit proporției de aur. Ce vedetă de la Hollywood ocupă prima poziție în top
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cine sunt fostele soții ale lui Horia Moculescu. Compozitorul a fost căsătorit de patru ori
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil nu a mai fost activă în mediul online
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
Divorțul momentului în România! A înșelat-o, ea a aflat și i-a spus adio! Superbele lor poze de familie au rămas doar o amintire
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
„Divorțul e un act mai onest decât căsătoria”, spunea Horia Moculescu, după ce a trecut prin 4 mariaje eșuate. Compozitorul a avut un băiat cu cea de-a treia soție, însă acesta a murit la 31 de ani. Tragic ce s-a întâmplat
catine.ro
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Cum poți să construieşti o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. Sfaturi pentru femei ocupate
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Ingredientul banal care curăță perfect ușile din sticlă de la cabina de duș. Tu l-ai încercat?
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 10 noiembrie – 16 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din lifestyle
Ești permanent nemulțumită de partenerul tău? Anumite strategii de gratitudine îți pot arăta că lucrurile nu stau chiar atât de rău
Ești permanent nemulțumită de partenerul tău? Anumite strategii de gratitudine îți pot arăta că lucrurile nu stau chiar atât de rău
Lifestyle

A fi foarte nemulțumită de partener te face suplimentar să îl vezi pe acesta într-o lumină deloc bună, care nu reflectă realitatea mereu...

+ Mai multe
Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București
Filme, mai ales de artă: se deschide Apollo111 Cinema în București
Lifestyle

Cinematograful de artă Apollo111 Cinema se va deschide în curând în București.

+ Mai multe
Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate
Turneul Acting Out ajunge la București pe 12 noiembrie: Katia Pascariu, în rolul Estherei Magyar-Gonda, deschide dialogul despre corp, memorie și vulnerabilitate
Lifestyle

Spectacolul ACTING OUT cu actrița Katia Pascariu va avea loc pe 12 noiembrie la Centrul Național al Dansului București.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC