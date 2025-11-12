Minelli a făcut senzație pe main stage-ul Untold Dubai, chiar imediat după lansarea noului său album, “Mixed Feelings” 

Minelli a sărbătorit lansarea noului său album, „Mixed Feelings”, cu un concert spectaculos pe main stage-ul Untold Dubai. Alături de band-ul său, artista a oferit un show electrizant, plin de energie și emoție, iar publicul a reacționat cu aplauze și entuziasm. Pe lângă hiturile deja consacrate, precum „Rampampam”, Minelli a interpretat și piese noi de pe album, demonstrând încă o dată versatilitatea și maturitatea sa artistică.

Despre experiență, Minelli a declarat:

„Nu este prima dată când cânt în Asia, dar energia și reacția publicului de la Untold Dubai m-au surprins cu adevărat. M-am bucurat să simt această conexiune și să împărtășesc muzica mea cu atât de mulți oameni minunați într-un moment atât de special.”

Mixed Feelings – albumul care aduce hituri internaționale și colaborări surpriză

Pe 7 noiembrie, Minelli a lansat albumul „Mixed Feelings”, un proiect sincer și personal care reflectă evoluția ei artistică din ultimii ani. Albumul combină influențe dance, pop, urbane și electronice, conturând o identitate muzicală matură și sigură pe sine.

Tracklist-ul include atât hituri deja îndrăgite – „Disturbia”, „Bus Station” sau „RiTiTi” feat. Guaynaa – cât și colaborări de top cu artiști precum Busta Rhymes, Tobi Ibitoye și Natan & Shander. Piesa „Azúcar”, realizată împreună cu Busta Rhymes, vine însoțită de un videoclip plin de energie, surprinzând chimia artistică dintre cei doi și marcând un pas important în cariera internațională a artistei.

Mai mult decât atât, în ziua lansării, piesa „Azúcar” a fost inclusă în playlist-ul New Music Friday pe Spotify în țări precum: Elveția, Germania, Franța, Italia, Japonia, Islanda și America Latină, marcând un start internațional spectaculos pentru albumul „Mixed Feelings”.

Cu peste 2,5 miliarde de stream-uri, 6,8 miliarde de vizualizări și peste 22 de milioane de Shazams, Minelli rămâne una dintre cele mai influente artiste și compozitoare din Europa de Est, cu un impact global în continuă creștere.

