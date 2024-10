Filmul românesc „Moartea lui Iosif Zagor” a primit mențiune specială la Astra Film Festival

Filmul spune povestea videografului Iosif Zagor care își documentează ultimii patru ani de viață, singurătatea și boala, vorbind despre fricile sale de a fi evacuat forțat din trei locații diferite, unde a trăit în condiții precare la bătrânețe. Domnul Zagor și-a folosit vechea lui cameră pentru a înregistra video viața lui și a altora în locuințe sociale însă Iosif Zagor nu și-a filmat evacuările pentru că era pur și simplu ocupat să-și ia lucrurile.

Filmul este deopotrivă justiție poetică și autoreprezentare printr-o tehnică video voice a acelor oameni invizibili care nu se încadrează în imaginea dinamică a unor orașe mari și scumpe, precum Cluj-Napoca.

„Am regizat „Moartea lui Iosif Zagor” („Zagor’s Death”) pentru că am eșuat. Ca activist, ca cercetător sau ca om politic, am propus, împreună cu alți experți, activiști și persoane vulnerabile pe care le-am întâlnit, politici publice prin care autoritățile investesc în locuințe sociale. Media UE de locuințe sociale și accesibile este puțin sub 10%, dar în România este chiar mai mică: 1%”, zice Adi Dohotaru, regizorul filmului.