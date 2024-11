Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2024 pe SkyShowtime

Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna noiembrie 2024.

Lioness – sezonul 2

Realizat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, thrillerul de spionaj Lioness, inspirat dintr-un program militar real al S.U.A. prezintă povestea lui Joe (Zoe Saldaña) în timp ce încearcă să-și găsească echilibrul între viața personală și cea profesională, ca vârf de lance al CIA în războiul împotriva terorii. Noul sezon cuprinde o distribuție de excepție, inclusiv pe Zoe Saldaña, în rolul principal și totodată producător executiv, alături de Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Michael Kelly, nominalizat la premiul Emmy, Morgan Freeman, câștigătorul premiului Oscar și Nicole Kidman, câștigătoarea premiului Oscar și producător executiv al serialului.

Episoadele 1-2 sunt dinsponibile pentru vizionare din 1 noiembrie, cu noi episoade adăugate săptămânal

The Darkness – sezonul 1

Bazat pe romanele bestseller thriller scrise de Ragnar Jónasson, The Darkness o prezintă pe detectiva Hulda Hermannsdóttir (Lena Olin) în timp ce investighează cazul unei crime șocante, încercând totodată să facă față propriilor traume personale. Confruntându-se cu o iminentă pensionare anticipată și forțată să își ia un nou partener, Hulda este hotărâtă să-l găsească pe ucigaș, chiar dacă asta înseamnă să-și pună viața în pericol. Filmat în Reykjavík, Islanda, în serial joacă Lena Olin (Enemies, A Love Story, Hunters, Chocolat, The Artist’s Wife, Hilma), nominalizată la Oscar, alături de Jack Bannon (Pennyworth), Douglas Henshall (Shetland, Who is Erin Carter?), Björn Hlynur Haraldsson (A Gentleman in Moscow), Thorsteinn Bachmann (Katla), Þorvaldur Davíð Kristjánsson (The Minister), Tora Hallström (Hilma), Ahd Tamimi (River City) și Árni Þór Lárusson, iar regia este semnată de Lasse Hallström (Chocolat, What’s Eating Gilbert Grape, Hilma), dublu nominalizat la Oscar.

Toate episoadele sunt disponibile din 1 noiembrie

Yellowstone – sezonul 5B

Yellowstone, serialul de succes internațional co-creat de Taylor Sheridan, scenarist nominalizat la Oscar, împreună cu John Linson, este o cronică a familiei Dutton, care controlează cea mai mare fermă de vite din Statele Unite. În mijlocul unor alianțe schimbătoare, crime nerezolvate, răni care încă dor și respect greu de câștigat, ferma este atacată constant de cei cu care se învecinează – un oraș în expansiune, o rezervație indiană și primul parc național al Americii.

Episoade noi disponibile săptămânal din 14 noiembrie

Landman (Omul petrolului) – sezonul 1

Co-creat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, împreună cu Christian Wallace, Landman (Omul petrolului) îl are în rolul principal pe Billy Bob Thornton. Acțiunea este amplasată în celebrele orașe în plină expansiune din vestul Texasului, fiind o poveste modernă despre căutarea norocului în lumea platformelor petroliere. Serialul pune în antiteză bogăția și sărăcia, cu miliardari sălbatici și oameni fără scrupule, alimentând o creștere atât de mare încât reconfigurează mediul, economia și geopolitica. În afară de Thornton, în serial joacă și Ali Larter (The Last Victim), Michelle Randolph (1923), Jacob Lofland (Joker 2), Kayla Wallace (When Calls the Heart), James Jordan (Yellowstone), Mark Collie (Nashville), Paulina Chávez (The Expanding Universe of Ashley Garcia) și Demi Moore (Feud: Capote Vs. The Swans). Jon Hamm (Mad Men) va juca într-un rol de invitat recurent, iar Andy Garcia (franciza Expendables) și Michael Peña (End of Watch) sunt, de asemenea, vedete invitate.

Episoadele 1-2 sunt dinsponibile pentru vizionare din 20 noiembrie, cu noi episoade adăugate săptămânal

Action – sezonul 1

Action este o docuserie plină de adrenalină care prezintă echipa de cascadori 87North, compania de producție și design de acțiune, de renume mondial. Fondată de David Leitch și Kelly McCormick, cei doi ajung în centrul atenției, dezvăluind poveștile captivante ale unor indivizi obișnuiți, atrași de lumea electrizantă a sporturilor de acțiune, artelor marțiale, motocrossului și multe altele. Acești temerari trăiesc în această lume dinamică, de înaltă specializare și adesea periculoasă, cea a cascadorilor de film, încercând să găsească o armonie între pasiunea pentru profesie și cerințele vieții de zi cu zi. În rolurile principale sunt Keanu Reeves, Ryan Gosling și David Harbour.

Toate episoadele sunt disponibile din 30 noiembrie

What Happens Later

Doi foști iubiți, Bill (David Duchovny) și Willa (Meg Ryan), rămân înzăpeziți peste noapte pe un aeroport regional. Întârziați la nesfârșit, Willa, o optimistă care crede în minuni, și Bill, un gânditor catastrofal, se trezesc la fel de atrași și enervați unul de celălalt ca și în trecut. Dar, pe măsură ce dezleagă misterul trecutului lor reciproc și își compară viețile, cu visurile pe care le-au împărtășit cândva, încep să se întrebe dacă reunirea lor este o simplă coincidență sau e ceva magic la mijloc.

Disponibil din 2 noiembrie

Drive-Away Dolls

Scrisă de Ethan Coen și Tricia Cooke, această comedie spune povestea lui Jamie (Margaret Qualley), un spirit liber și dezinhibat care suferă din cauza despărțirii de iubita sa, precum și a sfioasei sale prietene Marian (Geraldine Viswanathan), căreia i-ar prinde bine să fie mai degajată. În căutarea unui nou început, cele două pornesc într-o excursie spontană către Tallahassee, dar lucrurile se complică rapid, când întâlnesc pe drum un grup de infractori nepricepuți.

Disponibil din 23 noiembrie

Frasier – sezonul 2

Noul sezon din Frasier continuă să-l urmărească pe Frasier Crane (Kelsey Grammer) în următorul capitol al vieții sale, după ce se întoarce la Boston pentru a face față noilor provocări, pentru a crea noi relații și – cu speranță – pentru a-și îndeplini în sfârșit un vis vechi sau două. În plus față de Grammer, serialul îl are în rolul principal pe Jack Cutmore-Scott ca Freddy, fiul lui Frasier; Nicholas Lyndhurst ca Alan, vechiul amic de facultate al lui Frasier devenit profesor universitar; Toks Olagundoye ca Olivia, colega lui Alan și șefa departamentului de psihologie al universității; Jess Salgueiro ca Eve, colega de cameră a lui Freddy; și Anders Keith ca David, nepotul lui Frasier. Peri Gilpin va relua, de asemenea, rolul iconic al lui „Roz Doyle” ca invitat recurent, legendarul James Burrows revenind pentru a regiza două episoade ale noului sezon. Primul sezon din Frasier este disponibil în prezent pentru vizonare în exclusivitate pe SkyShowtime.

Episoade noi disponibile săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 18 noiembrie

Tulsa King – sezonul 2

Tulsa King este povestea capului mafiei din New York, Dwight, generalul Manfredi (Sylvester Stallone), imediat după eliberarea sa din închisoare, după 25 de ani. Exilat fără menajamente de șeful său, își înființează o afacere în Tulsa, Oklahoma. Când își dă seama că familia sa mafiotă nu prea îl privește cu ochi buni, Dwight face, treptat, echipă cu niște personaje dubioase, care îl ajută să-și stabilească un nou imperiu criminal, într-un loc cu totul neobișnuit pentru el. În sezonul doi revin și vedete din primul, precum Annabella Sciorra și Tatiana Zappardino, alături de o distribuție incredibilă care îi include pe Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza și Jay Will, cât și pe Garrett Hedlund și Dana Delany.

Episoade noi disponibile săptămânal, iar finalul sezonului va fi difuzat pe 20 noiembrie

IF

IF este o poveste emoționantă și amuzantă despre o fată care află că poate vedea prietenii imaginari ai tuturor, cunoscuți sub numele de IF. Fata pornește într-o călătorie magică pentru a reconecta IF-urile uitate cu copiii lor, înainte ca acestea să dispară. O aventură pe care trebuie să o vezi ca să o crezi, IF este filmul perfect pentru întreaga familie. Este scris și regizat de John Krasinski, cu Ryan Reynolds în rolul principal.

Disponibil din 28 noiembrie

The Fall Guy

Regizorul de filme de acțiune David Leitch (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) face echipă cu Ryan Gosling, vedeta nominalizată la Oscar (Barbie) și cu Emily Blunt, câștigătoarea premiului Globul de Aur (Oppenheimer) în acest proiect recent plin de acțiune, inspirat de serialul TV cu același nume. Un cascador care lucrează în producția unui film este angajat pentru a-l găsi pe actorul principal, în schimb, ajunge să i se însceneze o crimă, așa că trebuie să-și folosească abilitățile profesionale pentru a-l demasca pe adevăratul făptaș și a-și recăpăta reputația.

Disponibil din 30 noiembrie

