Filme biografice de neratat, care sunt considerate și thrillere de succes

1. Argo

Filmul Argo a fost regizat de Ben Affleck, iar proiectul său a fost răsplătit și cu un premiu Oscar pentru cel mai bun film. Un agent CIA lucrează sub acoperire și pretinde că are în plan un film științifico-fantastic. De fapt, misiunea lui constă în salvarea americanilor din Teheran din timpul crizei ostaticilor din 1979 din Iran.

2. Foxcatcher

Filmul Foxcatcher l-a avut în rol principal pe Channing Tatum, care l-a jucat pe luptătorul de wresling Mark Schultz. El și fratele său, Dave Schultz, interpretat de Mark Ruffalo, fac parte din echipa Foxcatcher, care se întâmplă să fie condusă de un multimilionar pe nume John du Pont. Însă John du Pont ajunge să fie tot mai implicat în viețile celor doi frați, având și un comportament toxic.

3. Missing

În Missing, filmul regizat de Costa-Gavras, un tânăr dispare, iar soția și tatăl său, care nu au deloc o relație apropiată, încep, astfel, să plece în căutarea lui. Acest eveniment tensionat scoate la iveală detalii misterioase despre fiecare dintre protagoniști.

4. Captain Phillips

În filmul Captain Phillips regizat de Paul Greengrass este vorba despre povestea căpitanului Richard Phillips, interpretat de Tom Hanks, și despre cum nava sa a fost deturnată în 2009 de pirații somalezi. La baza acestei pelicule a stat cartea A Captains Duty: Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea.

5. 127 Hours

Filmul 127 Hours are ca sursă de inspirație cartea Between a Rock and a Hard Place. Peliculă îl are în centrul său pe Aron Ralston, un alpinist experimentat care pleacă într-o expediție de canotaj în Utah. În timpul acestei călătorii, se trezește prins între două stânci și e nevoit să recurgă la măsuri disperate pentru a supraviețui.

6. The Imitation Game

Benedict Cumberbatch a primit o mulțime de laude pentru performanța sa din filmul The Imitation Game. Actorul l-a jucat pe matematicianul britanic Alan Turing, care a ajutat la descifrarea codulul Enigma în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, instrumentul de criptare de mesaje, folosit de Germania nazistă. El a fost o persoană care a realizat ceva ce puțini dintre noi ne-am putea gândi vreodată, iar experiențele lui de viață demonstrează acest lucru.

7. JFK

În filmul JFK, Kevin Costner l-a interpretat pe Jim Garrison, un procuror districtual din New Orleans care devine tot mai implicat în aflarea adevărului în legătură cu asasinarea președintelui american John F. Kennedy, cât și despre controversele care persistă în jurul acestui caz.

8. The Insider

The Insider este o dramă biografică cu accente de thriller, regizată Michael Mann, și are drept subiect demascarea „Big Tobacco”, și descoperirile masive despre corporații și tribunale. În peliculă au jucat Russell Crowe, Al Pacino, Christopher Plummer, Diane Venora și Philip Baker Hall.

9. Oppenheimer

Oppenheimer este unul dintre cele mai discutate filme din anul 2023. Filmul biografic regizat de Christopher Nolan, cu actorul Cillian Murphy în rol principal, îmbină și elemente de dramă, dar și ale unui thriller menit să îți mențină atenția de la început și până la ultima secvență. În peliculă, descoperim felul în care fizicianul J. Robert Oppenheimer a contribuit la dezvoltarea bombei atomice.

10. All the President’s Men

Filmul All the President’s Men este regizat de Alan J. Pakula și îi arată pe Bob Woodward și Carl Bernstein, doi reporteri care lucrează la Washington Post. Cei doi află tot mai multe informații prețioase și neașteptate despre scandalul Watergate, care a condus, în cele din urmă, la demisia președintelui Richard Nixon. Din distribuție fac parte Dustin Hoffman, Robert Redford și Jack Warden.

