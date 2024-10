Ce cred candidații care ar putea ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale despre problemele femeilor?

Un sondaj realizat de INSCOP la comanda ziarului Libertatea, în perioada 11-18 octombrie, arată că Marcel Ciolacu, actualul premier, se află pe primul loc în intențiile de vot pentru turul I al alegerilor prezidențiale, urmat de liderul AUR George Simion și de Mircea Geoană. Sondajul indică o estimare de prezență în primul tur de 58,6%, și arată că 24,1% dintre alegători ar vota pentru Marcel Ciolacu (PSD), 20,7% pentru George Simion (AUR), 18,1% pentru Mircea Geoană (independent), 15% pentru Elena Lasconi (USR), 8,2% pentru Nicolae Ciucă (PNL).

Pentru turul al II-lea, scenariile sondajului INSCOP pentru Libertatea arată că Marcel Ciolacu ar acumula 56% din voturi într-o confruntare cu George Simion (44%), dar că liderul PSD ar pierde în fața lui Mircea Geoană – 55,6% l-ar vota pe Geoană, 44,4% pe Ciolacu.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a semnalat o premieră: „Cursa prezidențială surprinde un tablou cu totul nou în politica românească. Pentru prima dată în istoria confruntărilor prezidențiale, nici un candidat nu depășește pragul de 25%, ceea ce creează premisele unei competiții foarte strânse, cu rezultat incert'.

Pentru că alegerile se apropie și femeile vor vota, și ele, pentru un candidat care s-ar presupune că le reprezintă interesele, am vrut să vedem ce păreri au candidații care ocupă locurile fruntașe în preferințele românilor despre teme de cel mai mare interes pentru femei. Totul ca să ne putem vota în cunoștință de cauză conservatorul preferat.

Întreruperea de sarcină la cerere

Firesc, prima temă ar fi dreptul de a decide asupra propriului corp, de a decide când ne dorim să aducem pe lume copii și când nu, o temă care a devenit fierbinte în ultimii ani și pe agenda electorală românească, care pare să se inspire puternic din cursa electorală americană. Pe scurt, iată ce au de zis candidații cu șanse reale să intre în turul al II-lea despre dreptul femeilor la avort, procedură interzisă în România timp de zeci de ani.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat recent: „Sunt unul dintre susținătorii familiei tradiționale. Ar trebui să dăm femeii alternativa ca ultima alegere a sa să fie avortul. Normal, se întâmplă să rămână însărcinată când este în studenție, se întâmplă să rămână însărcinată când nici unul dintre parteneri nu are serviciu, atunci, statul trebuie să intervină și să dea o alternativă, să vină cu un program social, ca ultima alegere să fie avortul.”

Mircea Geoană, care declara în urmă cu câteva luni, în cadrul emisiunii „În fața ta”, că „e dreptul femeii de a decide ce face cu viața ei. Noi am trăit în anii ’80, sunt decrețel și eu nu sunt confortabil deloc să spun unei femei că cineva din orice motiv poate dispune de corpul său”, și-a înăsprit poziția în căutarea unei felii mai conservatoare de electorat, făcând o declarație cel puțin bizară cu câteva zile în urmă. „Există situații extreme în care avortul este singura soluție, dar trebuie să fie ultima soluție în situații extrem de severe și, evident, dreptul femeilor de a avea cuvântul cu privire la viața lor este normal, dar este ultima și ultima soluție, nu este prima. Și la noi, din păcate, de prea multe ori este prima soluție și acest lucru trebuie combătut și prin educație, și prin sprijin social și material, inclusiv prin încercarea de a respecta mai mult femeile, și mamele, și colegele, și prietenele din viața noastră.”

Nu sunt cunoscute sursele conform cărora întreruperea de sarcină ar fi, așa cum ar crede candidații Ciolacu și Geoană, altceva decât ultima soluție pentru persoanele care nu doresc o sarcină. Este interesant, însă, faptul că declarațiile acestora oglindesc perfect discursul așa-zis pro-viață, în realitate pro obligativitatea sarcinii.

Liderul AUR George Simion este, previzibil, încă mai conservator decât contracandidații săi – în cadrul unui interviu acordat lui Denise Rifai, acesta critica declarațiile lui Marcel Ciolacu: „Este o discuție la nivel european în acest moment de a adăuga la drepturile fundamentale dreptul la viață, dreptul la auto-apărare, de la exprimare, dreptul fundamental la avort. Și premierul a spus da, 100% sunt de acord. Eu nu sunt de acord cu adăugarea printre drepturile fundamentale a dreptului la avort. Altfel, eu consider că este opțiunea fiecărei persoane de a decide (…) De aceea, las la latitudinea…, fie că, sigur că este o traumă prin care femeile trec în momentul avortului, și mi-aș dori să li se ofere consiliere psihologică și sprijin material în caz că doresc să păstreze acel copil și să nu fie sub presiunea unui bărbat care poate fi agresor, de exemplu, sau a unei familii care le dă afară din casă dacă află că sunt însărcinate.”

Educația sexuală

Dacă educația ar fi una dintre soluțiile care ar rezolva problema sarcinilor neprevăzute, nici la acest capitol candidații cu șanse reale la intrarea în turul al II-lea nu sunt entuziaști sau măcar specifici.

Marcel Ciolacu, totuși, a inclus în programul său noțiunea de educație pentru sănătate. „Reducerea consumului de droguri și/sau alcool, combaterea mai eficientă a traficului de persoane, reducerea numărului de mame minore sau al elevilor supraponderali sunt doar câteva dintre problemele reale ale tinerei generații ce pot fi remediate prin educația din școală, în parteneriat cu sistemul medical, societatea civilă și familie. Totodată, pentru pregătirea tinerilor pentru viața de adult sunt esențiale educația financiară, educația pentru sănătate sau mediu. Consilierea psihologică și în carieră sunt la fel de importante.” Astfel, premierul promite „Educație pentru sănătate în școli și asistență medicală școlară extinsă.”

În linie cu doctrina partidului pe care îl conduce, George Simion s-a declarat în multiple rânduri împotriva educației sexuale, pe care o consideră „pornografie”. Pe site-ul AUR, se arată că educația sexuală „în forma ei actuală, este un paravan pentru ideologia de gen și pentru activismul agresiv LGBT+. Mai precis, materialele didactice conforme acestui proiect de lege prezintă în mod explicit o serie de idei neștiințifice conform cărora sexul și genul pot fi diferite ori că o persoană nu este definită de genul biologic, ci de genul pe care și-l alege ulterior. (…) În ansamblul ei, Legea Educației Sexuale contravine în mod clar celor patru piloni pe care s-a fondat Alianța pentru Unirea Românilor: familia, națiunea, credința și libertatea. În aceste condiții, AUR refuză să se ralieze acestor directive care atentează la valorile și normele morale ale celor mai multe familii românești și ale poporului român în ansamblu.”

Deși programul lui Mircea Geoană susține că educația este un pilon principal al viziunii sale pentru România, acesta nu conține nici o referire la educația sexuală.

Violența împotriva femeilor

Cu un an în urmă, Marcel Ciolacu apărea în Parlament purtând un tricou cu care milita împotriva violenței domestice și afișa numărul de telefon de urgență 0800 500 333 destinat victimelor violenței. Tot atunci, acesta posta pe contul său de Facebook un mesaj incluzând statistici referitoare la violența de gen: „La fiecare 12 minute, o persoană este victimă a violenței domestice. 66% dintre actele de violență sesizate sunt îndreptate împotriva femeilor. 80% dintre copiii abuzați sexual sunt fete. Pentru a veni în sprijinul victimelor am decis demararea campaniei STOP violenței împotriva femeilor! Nicio persoană abuzată nu trebuie să treacă singură prin această traumă, ci poate fi îndrumată, consiliată, sprijinită, sunând la telverde 0800 500 333. 0800500 333 este numărul care poate salva vieți! Dă-l mai departe. Postează-l pe rețelele sociale. Spune-le prietenilor. Astfel, orice victimă a violenței poate fi salvată!”.

Și Mircea Geoană a abordat recent subiectul, pe contul său de YouTube, spunând că legea trebuie să fie „înăsprită și aplicată cu strictețe. Nu există loc de așa ceva în România anului 2024. Nu mai suntem în Evul mediu, nu mai suntem acum 50 de ani. Acest lucru trebuie să înceteze neîntârziat. Iar acest lucru trebuie făcut și de stat, de structurile statului, de ceea ce reprezintă obligația statului de a proteja cetățenii, și femeile în particular, dar și noi, ca societate, trebuie să punem presiune, presiune, pe cei care încă continuă să facă gesturi atât de primitive și atât de grosolane și atât de urâte față de semenele noastre. Absolut necruțător cu acest tip de flagel în societatea noastră.”

Deși liderul AUR nu a comentat fățiș pe subiect, este știut faptul (și documentat de G4 Media) că George Simion a recurs în mai multe rânduri la violența fizică sau de limbaj împotriva unor colegi și colege.

Hărțuirea sexuală

Deși PSD și Marcel Ciolacu au primit reproșuri că i-ar proteja constant pe membri ai partidului care au fost acuzați de hărțuire (sunt cunoscute cazurile unor Marius Budăi sau Mihai Tudose), premierul și-a reconsiderat recent poziția, în urma investigațiilor despre cazuri de hărțuire sexuală în universități. Acesta i-a cerut în luna august ministrei Educației să propună modificări ale legislației. „Categoric nu putem accepta asemenea situații și nu va exista toleranță pentru astfel de fapte, indiferent de numele agresorului! Și dacă ar fi vorba de un singur caz, a salva o victimă, este esențial să luăm măsurile care se impun”, a declarat acesta.

Cu toate că Mircea Geoană nu a luat vreo poziție fermă pe subiect, el a fost acuzat de candidata Ana Birchall că nu a apărat-o, atunci când aceasta a fost victima unei campanii de denigrare care a inclus și un filmuleț în care ea și Geoană ar fi apărut în ipostaze erotice. „Unde a fost Mircea Geoană care, deși știa adevărul, ca un laș, a tăcut și, astfel, a permis ca eu să fiu abuzată și insultată public, la nivel național! Tot ca un laș tace și acum, deși ar fi trebuit ca măcar acum să aibă un dram de bun simț și să ceară scuze familiei mele, pentru că datorează aceste scuze! A tăcut și tace ca un laș!”, a scris Birchall pe contul său de Facebook.

În ceea ce-l privește pe George Simion, acesta a amenințat-o pe senatoarea Diana Șoșoacă, spunându-i: „Te agresez sexual, scroafo!”, ceea ce poate fi lămuritor pentru modul în care se raportează la fenomen.

Reprezentarea femeilor în politică

Conform raportului Women in politics in the EU. State of play in 2024, la un secol după ce femeile și-au câștigat dreptul de vot, ele continuă să fie subreprezentate în viața politică. România se află la coada clasamentului statelor, cu cele mai puține femei în Parlamentul european (15%); de asemenea, țara are sub 20% consilieri locali femei, iar situația este la fel de tristă când vine vorba despre Parlamentul României, cu 19%. Numeroase studii au arătat multiplele beneficii care vin odată cu reprezentarea politică a femeilor, mai ales în ceea ce privește propunerile de proiecte care vizează nevoile și drepturile femeilor, însă candidații care ocupă primele locuri în sondajul INSCOP comandat de Libertatea nu sunt neapărat convinși de necesitatea participării politice a femeilor. Recent, Diana Meseșan a publicat în Recorder un material care arată că violența împotriva femeilor din politică este normă în România.

Liderul AUR nu crede în soluția cotelor de gen, care a funcționat în alte state europene în încercarea de a dobândi o mai bună reprezentare a femeilor, argumentând că meritocrația este criteriul principal în accesul la viața politică. Acesta a vorbit și despre rolurile domestice, tradiționale, ale femeilor. „Nu cred în cotele de gen ca fiind o soluție. Cred în meritocrație. Cu siguranță, din multe puncte de vedere, femeile sunt mai competente decât bărbații și caut să găsim în rândurile noastre viitori parlamentari, viitori primari, viitori reprezentanți din partea doamnelor. E mai greu pentru ele, pentru că femeile și biologic dau naștere copiilor, au grijă de familie și le rămâne mai puțin timp pentru aspecte profesionale și pentru implicarea în viața societății. Cu atât mai mult sunt lăudabile.”

Candidatul independent Mircea Geoană promite în programul său: „Voi promova un rol sporit al femeilor în viața politică și economică a țării. România este țara cu cea mai redusă reprezentare a femeilor în Parlament, în Consiliile Locale și în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat, din Uniunea Europeană. Iar acest dezechilibru are nu doar efecte sociale, ci și economice. La nivelul Administrației Prezidențiale, politica de egalitate de gen va fi o normalitate.”

Deși Marcel Ciolacu a anunțat ca pe o victorie faptul că lista PSD-PNL la alegerile parlamentare urma să fie deschisă de o femeie, este cunoscut faptul că partidul său nu acordă femeilor locuri eligibile. Ciolacu este, totuși, cosemnatar principal al unui proiect de lege prin care 30% dintre persoanele de pe listele partidelor la alegerile locale să fie femei, impunând același procent și în consiliile companiilor de stat.

Foto: Libertatea, paginile de Facebook Marcel Ciolacu, Mircea Geoană, George Simion

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro