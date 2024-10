Expoziția multimedia Garden of Lights a revenit la București

Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București este din nou gazda Garden of Lights, până pe data de 2 martie 2025.

Tematica expoziției este povestea extraordinară de dragoste și transformare, inspirată din basmul clasic Frumoasa și Bestia. Zeci de atracții unice îi așteaptă pe vizitatori: scene tematice, instalații artistice, copaci luminați, precum și spectacole de lumini și multimedia unice. Vizitatorii vor avea șansa de a vedea instalații luminoase care o înfățișează pe Belle, prințul transformat în bestie, trandafirul fermecat, castelul prințului și alte elemente magice. Expoziția oferă, de asemenea, numeroase puncte foto – perfecte pentru a surprinde această călătorie magică. Tunelurile de lumină, râul multimedia, felinarele fermecate sau câmpul de lumini vor oferi un fundal uimitor pentru fotografii unice. Cel mai lung tunel luminat din Europa va fi amenajat, ca și anul trecut, în cadrul expoziției. Acesta va avea 220 de metri lungime și peste 320.000 de leduri.

„În aceast sezon, Bucureștiul va străluci cu mii de lumini, ducând vizitatorii într-o călătorie magică în lumea Beauty and the Beast! Indiferent de vârstă, vizitatorii vor fi transportați la castelul fermecat, unde fiecare potecă îi conduce prin cele mai frumoase momente ale acestei povești atemporale. După lăsarea întunericului, Grădina Botanică se va transforma într-un tărâm de basm, plin de lumini orbitoare care aduc la viață personajele și scenele din Frumoasa și Bestia. Pentru iubitorii de puzzle-uri, am pregătit un joc captivant – tot ce aveți nevoie este un smartphone și o scanare a codului QR pentru a descoperi secretele castelului și a câștiga premii!”, a declarat Michal Chojnacki, CEO of Wonderful Lighting.

Compania Wonderful Lighting este prezentă în România din anul 2023, atunci când prima expoziție multimedia „Grădina Luminilor” cu tema Alice în Țara Minunilor a adus peste 180.000 de vizitatori în Gradina Botanică „Dimitrie Brandza”, un număr record care a reflectat popularitatea evenimentului și dorința publicului de a experimenta magia oferită de spectacolul de lumini. De asemenea, „Grădina Luminilor” a devenit o destinație atractivă și pentru turiștii străini, cu un procent semnificativ de vizitatori din alte țări. Aceștia au fost impresionați de frumusețea și originalitatea expoziției, contribuind astfel la promovarea turismului în România.

Campania de comunicare a proiectelor Garden of Lights în România este demarată și susținută și în acest sezon de agenția Republika printr-un mix de comunicare amplu care promovează petrecerea timpului liber alături de cei dragi într-un decor magic care combină arta luminoasă cu frumusețea naturii.

„Ne bucurăm să fim din nou alături de Garden of Lights și să demarăm împreună un proiect atât de frumos și inedit care captează imaginația și readuce strălucirea spațiilor în aer liber. Suntem convinși că publicul va reacționa pozitiv și în acest sezon la invitația noastră de a petrece timp în natură și de a fi parte din poveștile multimedia uimitoare spuse prin lumină și muzică”, a declarat Ștefania Kadima, Managing Partner Republika.

Biletele de intrare pot fi achiziționate de pe pagina gardenoflights si din rețeaua iabilet.ro. Pe lângă biletele cu o singură intrare există și varianta de abonament de sezon, care ofera intrari nelimitate pe parcursul celor patru luni ale expozitiei.

