Ești singură? De ce aplicațiile de dating te pot descuraja și mai mult și cum poți face față dezamăgirii

Chiar vrei să-ți schimbi statutul de femeie singură, iar pentru asta ai realizat că aplicațiile de dating sunt singura opțiune la îndemână. Te expui, ieși în oraș, dar nu se leagă nimic și asta e chiar frustrant. Da, este o explicație când te întâlnești cu prietenii în grupuri mari și nu are curajul nimeni să te abordeze. Sau iei prânzul cu prietenele și iarăși nu vine nimeni la masa voastră să inițieze o discuție. Cine ți-a cerut numărul de telefon când ai ieșit la dans nu a revenit a doua zi, iar multe interacțiuni în locul respectiv au fost pur și simplu de moment. Așa că te concentrezi pe aplicațiile de dating, dar atenție la capcane.

Mulți, dar degeaba

Chiar intri aproape zilnic pe aplicația de dating, sunt acolo multe persoane, dar efectiv nu îți place nimeni. Fizic îndoielnic, descrieri puerile sau plictisitoare, declarații concrete pentru sex în 3 cu partenera oficială sau interesați doar de aventuri. Și îți vine să ștergi aplicația, să-ți asumi că practic ai încheiat-o cu ideea de relație de cuplu serioasă. Așa îți eviți disconfortul, nu rămâi cu el și tai din rădăcină orice potențială șansă. Renunțarea te sabotează pe tine.

Conversații fără următorul pas

Adică fără ieșirea la întâlnire, să vă vedeți față în față, ori în care cel cu care discuți cere poze recente ca apoi să te invite direct la el acasă. Este un antrenament de setare de limite și în care îți poți observa tendințele. Este cumva la îndemână să ai mult prea multă răbdare când cel care îți place tot îți refuză propunerile de a vă întâlni? Să aștepți să se vindece după despărțirea oribilă despre care ți-a povestit, ca apoi să îți vină și ție rândul? Oare nu așa ai procedat și în relațiile tale trecute? Ai stat mult prea mult în confuzie, expectativă, ai fost prea înțelegătoare și nu te-ai retras la timp? Este o ocazie să lucrezi tu cu tine în a pune limite, în a renunța când ce face celălalt nu se aliniază cu nevoile tale despre care i-ai vorbit.

Online versus realitate

Pozele postate, felul în care punea problema, toate duceau în direcția bună. Dar omul din poză și omul din fața ta, plus comportamentele pe are le are, sunt în discrepanță totală. Oare nu e mai bine să afli asta mai devreme? Ca în orice relație în care la un moment dat se duce magia începutului și începi să te confrunți cu realitatea, care îți place sau nu. E un timp câștigat, nu unul pierdut.

Atenție la criterii

Este important să te uiți la propriile tale acțiuni când folosești aplicațiile de dating. Refuzi persoane ok fiind convinsă că acolo vei găsi un Făt-Frumos ce, iată, nu mai apare? Descrierea ta este una foarte lejeră ce de fapt transmite că nu cauți atașament? Te angajezi rapid în discuții despre sex? Dezvălui foarte multe informații despre tine, unele chiar sensibile, mult prea devreme? Vorbești despre cum te-ai săturat să fii singură? Ești foarte exigentă în ceea ce privește vârsta și aspectul fizic?

Foto: PR

