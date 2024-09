Dana Enache este noul Group Editor-in-Chief al Unica & VIVA!

Dana Enache a preluat funcția de Group Editor-in-Chief al platformelor de conținut Unică & VIVA!.

În noua sa funcție, Dana Enache va coordona echipele editoriale Unica și VIVA!, contribuind la consolidarea poziției brandurilor pe piața media din România.

„Este o provocare pentru mine, după aproape șapte ani în care am reușit să mențin produsele VIVA! pe piață, la cele mai înalte standarde. Unica are avantajul de a fi un brand cu tradiție în peisajul media digital. În plus, știu deja că echipa Unica este una competitivă, alături de care eu pot face performanță. Sunt convinsă că nu va fi ușor, dar îmi plac provocările și întotdeauna le fac față cu brio. Voi aplica și la Unica singura rețetă pe care o știu și care funcționează dovedit: muncă multă și implicare 100%”, a declarat Dana Enache.